В ЕС проверяют вклады стран на военную помощь Украине после требования Германии
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В ЕС проверяют вклады стран на военную помощь Украине после требования Германии

Олаф Шольц
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Источник:  The Financial Times

В Брюсселе приняли решение удовлетворить требование Германии и провести проверку финансовых взносов других стран ЕС на военную помощь Украине.

Что известно о проверке Брюсселем вкладов других стран ЕС в помощь Украине

Отмечается, что проверка проводится представителями дипломатического корпуса и работниками Службы внешних действий.

В частности, проверяются поставки вооружений Украине государствами – членами ЕС после начала масштабного вторжения преступной армии РФ.

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности сообщил журналистам, что выводы планируется предоставить на саммит лидеров ЕС, который должен пройти 1 февраля.

При этом дипломат добавил, что ряд стран уже начал сопротивляться проверкам и отказывается предоставлять исчерпывающую информацию о предоставленной Украине помощи.

Решение о проведении проверки было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.

Поставки оружия для Украины, запланированные на данный момент большинством стран-членов ЕС, слишком малы. Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году, – заявил Шольц.

Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС о масштабах военных поставок, обещанных другими государствами-членами.

Что известно о реакции других стран ЕС на инициативы Германии по увеличению помощи Украине

Комиссар ЕС по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон упрекнул Германию в недостаточном участии в совместных усилиях европейских стран с помощью Украины.

В то же время, по его словам, Берлин предпочитает оказывать помощь Украине в одностороннем порядке.

Он также возмутился тем, что Германия в меньшей степени поддерживает Европейский фонд мира.

Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать в одиночку, она никого не обманула, и, в частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира, – цитируют заявление Бретона журналисты издания Politico.

Фонд является внебюджетным механизмом для финансирования оффшорных военных миссий Евросоюза и предоставления помощи союзникам путем возмещения стоимости военных поставок.

Германия является крупнейшим плательщиком EPF, поскольку страны платят взносы пропорционально своему валовому национальному доходу.

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