В ЕС проверяют вклады стран на военную помощь Украине после требования Германии

В Брюсселе приняли решение удовлетворить требование Германии и провести проверку финансовых взносов других стран ЕС на военную помощь Украине.
Что известно о проверке Брюсселем вкладов других стран ЕС в помощь Украине
Отмечается, что проверка проводится представителями дипломатического корпуса и работниками Службы внешних действий.
В частности, проверяются поставки вооружений Украине государствами – членами ЕС после начала масштабного вторжения преступной армии РФ.
Один из европейских дипломатов на условиях анонимности сообщил журналистам, что выводы планируется предоставить на саммит лидеров ЕС, который должен пройти 1 февраля.
При этом дипломат добавил, что ряд стран уже начал сопротивляться проверкам и отказывается предоставлять исчерпывающую информацию о предоставленной Украине помощи.
Решение о проведении проверки было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца на прошлой неделе подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.
Его комментарии перекликались с частными замечаниями официальных лиц других стран ЕС о масштабах военных поставок, обещанных другими государствами-членами.
Что известно о реакции других стран ЕС на инициативы Германии по увеличению помощи Украине
Комиссар ЕС по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон упрекнул Германию в недостаточном участии в совместных усилиях европейских стран с помощью Украины.
В то же время, по его словам, Берлин предпочитает оказывать помощь Украине в одностороннем порядке.
Он также возмутился тем, что Германия в меньшей степени поддерживает Европейский фонд мира.
Фонд является внебюджетным механизмом для финансирования оффшорных военных миссий Евросоюза и предоставления помощи союзникам путем возмещения стоимости военных поставок.
Германия является крупнейшим плательщиком EPF, поскольку страны платят взносы пропорционально своему валовому национальному доходу.
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