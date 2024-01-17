Еврокомиссия готовит переговорные рамки для вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия приступила к скринингу украинского законодательства в рамках подготовки переговорных рамок для вступления в ЕС.
Начало скрининга законодательства Украины для вступления в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала соответствующее заявление на брифинге 17 января.
Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в прошлом году, чтобы подготовиться к процессу, правительство провело селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС. Почти 2,8 тысяч актов еще подлежат дальнейшей имплементации.
Вступление Украины в ЕС: что известно
23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Для начала переговоров Украине необходимо выполнить семь условий:
реформа Конституционного суда;
продолжение судебной реформы;
антикоррупция, включая назначение руководителя САП;
борьба с отмыванием средств;
воплощение антиолигархического закона;
согласование аудиовизуального законодательства с европейским;
изменение законодательства о нацменьшинствах.
8 ноября 2023 г. Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.
В марте 2024 г. должны принять рамки этих переговоров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-