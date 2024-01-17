Еврокомиссия готовит переговорные рамки для вступления Украины в ЕС
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Еврокомиссия готовит переговорные рамки для вступления Украины в ЕС

ЕС
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Источник:  Урсула фон дер Ляен

Европейская комиссия приступила к скринингу украинского законодательства в рамках подготовки переговорных рамок для вступления в ЕС.

Начало скрининга законодательства Украины для вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала соответствующее заявление на брифинге 17 января.

Я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины. Демократические институты Украины выполняют наши рекомендации и стремления к своему народу. Теперь мы приступим к процессу скрининга.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в прошлом году, чтобы подготовиться к процессу, правительство провело селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС. Почти 2,8 тысяч актов еще подлежат дальнейшей имплементации.

Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе.

Вступление Украины в ЕС: что известно

23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Для начала переговоров Украине необходимо выполнить семь условий:

  • реформа Конституционного суда;

  • продолжение судебной реформы;

  • антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

  • борьба с отмыванием средств;

  • воплощение антиолигархического закона;

  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

8 ноября 2023 г. Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

В марте 2024 г. должны принять рамки этих переговоров.

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