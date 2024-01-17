Еврокомиссия готовит переговорные рамки для вступления Украины в ЕС

Европейская комиссия приступила к скринингу украинского законодательства в рамках подготовки переговорных рамок для вступления в ЕС.

Начало скрининга законодательства Украины для вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сделала соответствующее заявление на брифинге 17 января.

Я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины. Демократические институты Украины выполняют наши рекомендации и стремления к своему народу. Теперь мы приступим к процессу скрининга. Поделиться

I am proud that our Union has answered Ukraine’s call.



Ukraine’s democratic institutions are delivering on our recommendations and on the aspirations of their people.



We will now start the screening process ↓ pic.twitter.com/GQHjaASZHq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2024

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в прошлом году, чтобы подготовиться к процессу, правительство провело селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС. Почти 2,8 тысяч актов еще подлежат дальнейшей имплементации.

Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе. Поделиться

Вступление Украины в ЕС: что известно

23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. Для начала переговоров Украине необходимо выполнить семь условий:

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием средств;

воплощение антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

8 ноября 2023 г. Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

В марте 2024 г. должны принять рамки этих переговоров.