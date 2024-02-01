В Сенате США анонсировали рассмотрение вопроса о помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В Сенате США анонсировали рассмотрение вопроса о помощи Украине

Чак Шумер
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Источник:  Politico

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер анонсировал уже на следующей неделе рассмотрение проекта по усилению безопасности границы с Мексикой и одобрению запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине.

Что известно о намерениях Сената рассмотреть вопрос о помощи Украине

По словам Шумера, текст соглашения должен быть обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье.

Лидер демократов в Сенате отметил, что планирует назначить голосование на следующей неделе, но не позже среды.

Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему, – объяснил Шумер.

Пакет включает в себя помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Переговоры по этим изменениям в пограничной политике отложили голосование за законопроект на несколько месяцев, а недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ожидают оценки Комитета по ассигнованиям Сената относительно того, во сколько обойдутся эти изменения в политике.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд в четверг заявил, что "есть люди, которые просили три дня и есть люди, которые просили три недели".

Что может помешать рассмотрению Сенатом проекта помощи Украине

По информации журналистов издания, остается непонятным, одобрят ли руководители в Сенате внесение правок в пакет, что может существенно затянуть процесс окончательного голосования.

Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение к голосованию в Палате представителей, если его примет Сенат.

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