В Сенате США анонсировали рассмотрение вопроса о помощи Украине

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер анонсировал уже на следующей неделе рассмотрение проекта по усилению безопасности границы с Мексикой и одобрению запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине.
Что известно о намерениях Сената рассмотреть вопрос о помощи Украине
По словам Шумера, текст соглашения должен быть обнародован уже в пятницу или уже в воскресенье.
Лидер демократов в Сенате отметил, что планирует назначить голосование на следующей неделе, но не позже среды.
Пакет включает в себя помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные деньги для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.
Переговоры по этим изменениям в пограничной политике отложили голосование за законопроект на несколько месяцев, а недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ожидают оценки Комитета по ассигнованиям Сената относительно того, во сколько обойдутся эти изменения в политике.
Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд в четверг заявил, что "есть люди, которые просили три дня и есть люди, которые просили три недели".
Что может помешать рассмотрению Сенатом проекта помощи Украине
По информации журналистов издания, остается непонятным, одобрят ли руководители в Сенате внесение правок в пакет, что может существенно затянуть процесс окончательного голосования.
Также до сих пор непонятно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение к голосованию в Палате представителей, если его примет Сенат.
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