Помощь Украине от США. Республиканцы могут сорвать двухпартийное соглашение — FT

Двухпартийное соглашение, поддержанное президентом США Джо Байденом, о предоставлении Украине многомиллиардной помощи вместе с более строгой иммиграционной политикой сталкивается со все большим сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, создавая серьезную угрозу ее прогрессу на Капитолийском холме.

Подписание двухпартийного соглашения о помощи Украине находится под угрозой

По состоянию на утро 6 февраля, по крайней мере, 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта.

Об этом пишет Financial Times .

Издание отмечает, что законопроект, согласованный представителями Демократической и Республиканской партий в Сенате, может стать последним шансом для администрации Байдена получить новую военную поддержку для Украины в ее защите от вторжения России – наряду с другими целями национальной безопасности, включая помощь Израиля и Тайваня.

Это также редкий компромисс в усилиях по ограничению иммиграции через границу США с Мексикой, включая ограничение на убежище, что было призывом к объединению республиканцев и политической ответственностью для демократов на протяжении всего президентства Байдена, – говорится в материале.

FT напоминает, что двухпартийное соглашение было "разрушено" экс-президентом Дональдом Трампом – лидер президентской гонки от Республиканской партии снова попытался торпедировать последний прорыв в понедельник, всего за несколько дней до запланированного голосования за соглашение в Сенате.

В частности, Трамп написал в соцсети, что этот законопроект "является отличным подарком для демократов и желанием смерти для Республиканской партии".

В течение нескольких часов после публикации ведущие республиканцы в Палате представителей, также должны одобрить законопроект, чтобы он стал законом, выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что "любое рассмотрение этого законопроекта в Сенате в его нынешнем виде является пустой тратой времени" , – информирует издание. Поделиться

FT уточняет, что первым законодательным препятствием для законопроекта будет Сенат, голосование которого ожидается 7 февраля, и для этого потребуется поддержка 60 из 100 сенаторов палаты.

По крайней мере, 12 из 49 сенаторов-республиканцев в целом должны поддержать законопроект, чтобы он мог продвинуться, ведь ожидается, что некоторые демократы также проголосуют против, поскольку считают меры на границе слишком драконовскими. Но критика некоторых законодателей-республиканцев была жестокой – и, кажется, обрекает его перспективы, – говорится в статье.

При этом издание сообщает, что по состоянию на утро вторника по крайней мере 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта, что означает, что он будет провален, и это "ознаменует собой последний удар по традиционным республиканским внешнеполитическим ястребам и поддержавшим двупартийный прорыв политическим прагматикам", включая Митча Макконнелла, лидера партии в Сенате.

В понедельник тот призвал республиканцев поддержать пакет, который поможет США и их союзникам "восстановить преимущество" над "авторитарной осью, которая возникает" в Москве, Пекине и Тегеране.

Теперь его будущее как лидера может оказаться под угрозой, – считают авторы материала. Поделиться

По их информации, демократы и Белый дом также не оставляют надежду, что соглашение может по крайней мере принять Сенат.

Вопрос… сейчас заключается в том, смогут ли сенаторы заглушить внешний шум, заглушить таких людей, как Дональд Трамп, желающих хаоса, и сделать правильные вещи для Америки. Чак Шумер Сенатор США

Помощь США Украине: что известно

На днях Сенат США согласовал проект закона о помощи Украине. Согласно документу, в поддержку Киеву хотят выделить 60,1 млрд долларов.

Впоследствии сенаторы подвергли критике проект закона о помощи Украине.

Так, по словам спикера Майка Джонсона от Республиканской партии, документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.