Помощь Украине от США. Республиканцы могут сорвать двухпартийное соглашение — FT

Двухпартийное соглашение, поддержанное президентом США Джо Байденом, о предоставлении Украине многомиллиардной помощи вместе с более строгой иммиграционной политикой сталкивается со все большим сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе, создавая серьезную угрозу ее прогрессу на Капитолийском холме.
Подписание двухпартийного соглашения о помощи Украине находится под угрозой
По состоянию на утро 6 февраля, по крайней мере, 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта.
Об этом пишет Financial Times .
Издание отмечает, что законопроект, согласованный представителями Демократической и Республиканской партий в Сенате, может стать последним шансом для администрации Байдена получить новую военную поддержку для Украины в ее защите от вторжения России – наряду с другими целями национальной безопасности, включая помощь Израиля и Тайваня.
Это также редкий компромисс в усилиях по ограничению иммиграции через границу США с Мексикой, включая ограничение на убежище, что было призывом к объединению республиканцев и политической ответственностью для демократов на протяжении всего президентства Байдена, – говорится в материале.
FT напоминает, что двухпартийное соглашение было "разрушено" экс-президентом Дональдом Трампом – лидер президентской гонки от Республиканской партии снова попытался торпедировать последний прорыв в понедельник, всего за несколько дней до запланированного голосования за соглашение в Сенате.
В частности, Трамп написал в соцсети, что этот законопроект "является отличным подарком для демократов и желанием смерти для Республиканской партии".
FT уточняет, что первым законодательным препятствием для законопроекта будет Сенат, голосование которого ожидается 7 февраля, и для этого потребуется поддержка 60 из 100 сенаторов палаты.
По крайней мере, 12 из 49 сенаторов-республиканцев в целом должны поддержать законопроект, чтобы он мог продвинуться, ведь ожидается, что некоторые демократы также проголосуют против, поскольку считают меры на границе слишком драконовскими. Но критика некоторых законодателей-республиканцев была жестокой – и, кажется, обрекает его перспективы, – говорится в статье.
При этом издание сообщает, что по состоянию на утро вторника по крайней мере 21 сенатор-республиканец объявил, что проголосует против законопроекта, что означает, что он будет провален, и это "ознаменует собой последний удар по традиционным республиканским внешнеполитическим ястребам и поддержавшим двупартийный прорыв политическим прагматикам", включая Митча Макконнелла, лидера партии в Сенате.
В понедельник тот призвал республиканцев поддержать пакет, который поможет США и их союзникам "восстановить преимущество" над "авторитарной осью, которая возникает" в Москве, Пекине и Тегеране.
По их информации, демократы и Белый дом также не оставляют надежду, что соглашение может по крайней мере принять Сенат.
Помощь США Украине: что известно
На днях Сенат США согласовал проект закона о помощи Украине. Согласно документу, в поддержку Киеву хотят выделить 60,1 млрд долларов.
Впоследствии сенаторы подвергли критике проект закона о помощи Украине.
Так, по словам спикера Майка Джонсона от Республиканской партии, документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.
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