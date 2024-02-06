Президент Євроради Мішель звернувся з закликом до США щодо допомоги Україні

Шарль Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".
Мішель закликає США надати 60 млрд дол допомоги Україні
Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Сполучені Штати якнайшвидше схвалити схвалення допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".
Допомога США Україні
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.
У Байдена різко висловилися про законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.
Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-