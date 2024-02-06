Президент Євроради Мішель звернувся з закликом до США щодо допомоги Україні

Шарль Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".

Мішель закликає США надати 60 млрд дол допомоги Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Сполучені Штати якнайшвидше схвалити схвалення допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Support for Ukraine is not charity. It is our moral duty. An investment in our security & peaceful future.



We owe it to the generations to come, for our children and grandchildren. Just as those that came before us had the vision & responsibility to build this project based on… pic.twitter.com/LBtR9wcrbB — Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2024

І я хочу сказати це тут з великою урочистістю тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви або підозри: кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, – це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу, – заявив глава Ради ЄС. Ш.Мішель Президент Євроради

Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".

Це також послання нашим партнерам, які на нашому боці, щоб підтримати Україну та український народ. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб разом із вами звернутися до Палати представників США з урочистим закликом швидко виділити 60 млрд дол, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України, – заявив Мішель. Поширити

Допомога США Україні

Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

У Байдена різко висловилися про законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.