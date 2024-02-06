Президент Евросовета Мишель обратился с призывом к США о помощи Украине

Шарль Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также поддержку “нашей собственной безопасности и процветания”.
Мишель призывает США предоставить 60 млрд долл помощи Украине
Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соединенные Штаты скорейше одобрить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС .
Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине "послание всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".
Помощь США Украине
Сенат США представил новый законопроект по помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.
У Байдена резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.
Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-