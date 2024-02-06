Президент Евросовета Мишель обратился с призывом к США о помощи Украине
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Президент Евросовета Мишель обратился с призывом к США о помощи Украине

Council of the European Union
Шарль Мишель
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Шарль Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также поддержку “нашей собственной безопасности и процветания”.

Мишель призывает США предоставить 60 млрд долл помощи Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соединенные Штаты скорейше одобрить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС .

И я хочу сказать это здесь с большой торжественностью тем, кто время от времени пытается внушить сомнения или подозрения: каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, – это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза, – заявил глава Совета ЕС.

Ш.Мишель

Ш.Мишель

Президент Евросовета

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине "послание всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".

Это также послание нашим партнерам, которые находятся на нашей стороне, чтобы поддержать Украину и украинский народ. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться в Палату представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 млрд долл, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины, – заявил Мишель.

Помощь США Украине

Сенат США представил новый законопроект по помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.

У Байдена резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

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