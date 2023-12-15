ЕС готовит новый саммит по вопросу помощи Украине — Шарль Мишель

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, лидеры ЕС в начале следующего года могут провести отдельный саммит по выделению Украине 50 млрд евро в рамках военной помощи.

Что известно о новом саммите ЕС по военной помощи Украине

По словам Мишеля, 26 из 27 стран ЕС поддерживают вопрос пересмотра бюджета Евросоюза до 2027 года, что также предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро в рамках военной помощи.

Он отметил, что эта инициатива очень хорошо сбалансирована, поскольку демонстрирует приверженность поддержке Украины и учитывает приоритеты стран ЕС в вопросах миграционной и оборонной политики.

Я уверен и оптимистичен, что мы сможем выполнить наше обещание поддержать Украину финансовыми средствами, – отметил Мишель. Поделиться

Что известно о помощи от ЕС и вариантах обхода вето со стороны Венгрии

По словам президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в ближайшие дни ее ведомство передаст Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Она отметила, что ведется упорная работа по финансированию Украины, и в частности, это касается перечисления каждого транша.

Те средства, которые были перечислены в прошлом – это всегда была упорная работа, потому что всегда нужен широкий консенсус. Теперь, подробнее, в ближайшие дни мы перечислим последние 1,5 млрд евро, предусмотренные в этом году для Украины и согласованные в рамках пакета макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год, - подчеркнула глава ЕК. Поделиться

По ее словам, эти средства помогут Украине профинансировать удовлетворение ее потребностей в начале 2024 года.

Собравшиеся в Брюсселе лидеры стран ЕС пообещали найти способ поддержать Украину после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение помощи в 50 млрд евро.

Эстонская премьер-министр Кайя Каллас заявила, что Украина не останется без поддержки, потому что все остальные страны-члены ЕС твердо намерены оказать необходимую помощь.

Следующий саммит состоится в январе следующего года, европейские лидеры рассчитывают либо убедить Орбана уступить, либо найти способ оказать помощь без его поддержки.

Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что можно найти "обходной путь".