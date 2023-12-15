ЄС готує новий саміт стосовно допомоги Україні — Шарль Мішель

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, лідери ЄС на початку наступного року можуть провести окремий саміт стосовно виділення Україні 50 млрд євро у рамках військової допомоги.

Що відомо про новий саміт ЄС щодо військової допомоги Україні

За словами Мішеля, 26 з 27 країн ЄС підтримують питання перегляду бюджету Євросоюзу до 2027 року, що також передбачає виділення Україні 50 млрд євро у рамках військової допомоги.

Він зазначив, що ця ініціатива дуже добре збалансована, оскільки демонструє відданість підтримці України та враховує пріоритети країн ЄС у питаннях міграційної та оборонної політики.

Я впевнений та оптимістичний, що ми зможемо виконати нашу обіцянку підтримати Україну фінансовими коштами, - зазначив Мішель. Поширити

Що відомо про допомогу від ЄС та варіанти обходу вето з боку Угорщини

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, найближчими днями її відомство передасть Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Вона відзначила, що ведеться наполеглива робота для фінансування України, і зокрема, це стосується перерахування кожного траншу.

Ті кошти, які були перераховні у минулому - це завжди була наполеглива робота, бо завжди потрібний широкий консенсус. Тепер, детальніше, у найближчі дні ми перерахуємо останні 1,5 млрд євро, які передбачені цього року для Україні й були узгоджені в рамках пакету макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік, - підкреслила глава ЄК. Поширити

За її словами, ці кошти допоможуть Україні профінансувати задоволення її потреб на початку 2024 року.

Лідери країн ЄС, які зібралися в Брюсселі, пообіцяли знайти спосіб підтримати Україну після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан ветував виділення допомоги в 50 млрд євро.

Естонська прем'єр-міністр Кайя Каллас заявила, що Україна не залишиться без підтримки, тому що всі інші країни-члени ЄС твердо мають намір надати необхідну допомогу.

Наступний саміт відбудеться в січні наступного року, європейські лідери розраховують або переконати Орбана поступитися, або знайти спосіб надати допомогу без його підтримки.

Ірландський прем'єр Лео Варадкар заявив, що можна знайти "обхідний шлях".