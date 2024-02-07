Как Украине переломить ход войны в 2025 году — объяснение историка

Как считает известный историк и политический обозреватель Тимоти Гартон Эш, именно европейские страны могут помочь ВСУ резко изменить ситуацию на поле боя уже в следующем году.

Украина выигрывает войну, если ЕС усилит свою помощь

Эксперт обращает внимание, что именно Европа должна немедленно нарастить поставки оружия и боеприпасов ВСУ, а также расширить обучение для украинской армии.

Как считает Тимоти Гартон Эш, если официальный Брюссель прислушается к его призывам, то ВСУ смогут не только остановить наступление армии РФ, но и наконец-то переломить ход войны в 2025 году.

Это должно быть целью Европы, даже если экс-президенту США, одному из главных претендентов на должность нового главы Белого дома, Дональду Трампу удастся приостановить поддержку Вашингтоном Украины и заключить соглашение с диктатором РФ Владимиром Путиным. Тимоти Гартон Эш Британский историк

Европа должна готовиться к войне с Россией

По словам историка, члены ЕС также не должны забывать об усилении собственных оборонных возможностей.

Тимоти Гартон Эш обращает внимание на то, что второе президентство Трампа тщательно готовится с детальными планами, разработанными дружественными аналитическими центрами.

Европа все еще зависит от США по отношению к своей обороне, более того: Европа зависит от НАТО по отношению к своей обороне, а НАТО зависит от доверия к гарантиям статьи 5 от США. Как известно, она обязывает НАТО использовать вооруженные силы, если союзник по Альянсу подвергается нападению. Поделиться

По мнению историка, страны Европы должны рассмотреть все возможные сценарии развития событий, поскольку вероятность того, что Трамп оставит ЕС наедине с РФ, крайне высока.