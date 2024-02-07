Как Украине переломить ход войны в 2025 году — объяснение историка

Как считает известный историк и политический обозреватель Тимоти Гартон Эш, именно европейские страны могут помочь ВСУ резко изменить ситуацию на поле боя уже в следующем году.
Украина выигрывает войну, если ЕС усилит свою помощь
Эксперт обращает внимание, что именно Европа должна немедленно нарастить поставки оружия и боеприпасов ВСУ, а также расширить обучение для украинской армии.
Как считает Тимоти Гартон Эш, если официальный Брюссель прислушается к его призывам, то ВСУ смогут не только остановить наступление армии РФ, но и наконец-то переломить ход войны в 2025 году.
Европа должна готовиться к войне с Россией
По словам историка, члены ЕС также не должны забывать об усилении собственных оборонных возможностей.
Тимоти Гартон Эш обращает внимание на то, что второе президентство Трампа тщательно готовится с детальными планами, разработанными дружественными аналитическими центрами.
По мнению историка, страны Европы должны рассмотреть все возможные сценарии развития событий, поскольку вероятность того, что Трамп оставит ЕС наедине с РФ, крайне высока.