Як Україні переломити хід війни у 2025 році — пояснення історика

Як вважає відомий історик та політичний оглядач Тімоті Ґартон Еш, саме європейські країни можуть допомогти ЗСУ різко змінити ситуацію на полі бою уже наступного року.
Україна виграє війну, якщо ЄС посилить свою допомогу
Експерт звертає увагу на те, що саме Європа має негайно наростити постачання зброї Україні боєприпасів і зброї, а також розширити навчання для української армії.
Як вважає Тімоті Ґартон Еш, якщо офіційний Брюссель дослухається до його закликів, то ЗСУ зможуть не лише зупинити наступ армії РФ, а й нарешті переломити хід війни у 2025 році.
Європа повинна готуватися до війни з Росією
За словами історика, члени ЄС також повинні не забувати про посилення власних оборонних можливостей.
Тімоті Ґартон Еш звертає увагу на те, що друге президентство Трампа ретельно готується з детальними планами, розробленими дружніми аналітичними центрами.
На думку історика, країни Європи повинні розглянути усі можливі сценарії розвитку подій, оскільки ймовірність того, що Трамп залишить ЄС наодинці з РФ — вкрай висока.
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