Як Україні переломити хід війни у 2025 році — пояснення історика

Як вважає відомий історик та політичний оглядач Тімоті Ґартон Еш, саме європейські країни можуть допомогти ЗСУ різко змінити ситуацію на полі бою уже наступного року.

Україна виграє війну, якщо ЄС посилить свою допомогу

Експерт звертає увагу на те, що саме Європа має негайно наростити постачання зброї Україні боєприпасів і зброї, а також розширити навчання для української армії.

Як вважає Тімоті Ґартон Еш, якщо офіційний Брюссель дослухається до його закликів, то ЗСУ зможуть не лише зупинити наступ армії РФ, а й нарешті переломити хід війни у 2025 році.

Це має бути метою Європи, навіть якщо експрезиденту США, одному з головних претендентів на посаду нового голови Білого дому Дональду Трампу, вдасться призупинити підтримку Вашингтоном України і укласти угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним. Тімоті Ґартон Еш Британський історик

Європа повинна готуватися до війни з Росією

За словами історика, члени ЄС також повинні не забувати про посилення власних оборонних можливостей.

Тімоті Ґартон Еш звертає увагу на те, що друге президентство Трампа ретельно готується з детальними планами, розробленими дружніми аналітичними центрами.

Європа все ще залежить від США щодо своєї оборони — ба більше: Європа залежить від НАТО щодо своєї оборони, а НАТО залежить від довіри до гарантій статті 5 від США. Як відомо, вона зобов’язує НАТО використати свої збройної сили, якщо союзник по Альянсу зазнає нападу. Поширити

На думку історика, країни Європи повинні розглянути усі можливі сценарії розвитку подій, оскільки ймовірність того, що Трамп залишить ЄС наодинці з РФ — вкрай висока.