Як Україні переломити хід війни у 2025 році — пояснення історика
Категорія
Україна
Дата публікації

Як Україні переломити хід війни у 2025 році — пояснення історика

ЗСУ
Read in English
Джерело:  The Guardian

Як вважає відомий історик та політичний оглядач Тімоті Ґартон Еш, саме європейські країни можуть допомогти ЗСУ різко змінити ситуацію на полі бою уже наступного року.

Україна виграє війну, якщо ЄС посилить свою допомогу

Експерт звертає увагу на те, що саме Європа має негайно наростити постачання зброї Україні боєприпасів і зброї, а також розширити навчання для української армії.

Як вважає Тімоті Ґартон Еш, якщо офіційний Брюссель дослухається до його закликів, то ЗСУ зможуть не лише зупинити наступ армії РФ, а й нарешті переломити хід війни у 2025 році.

Це має бути метою Європи, навіть якщо експрезиденту США, одному з головних претендентів на посаду нового голови Білого дому Дональду Трампу, вдасться призупинити підтримку Вашингтоном України і укласти угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Тімоті Ґартон Еш

Тімоті Ґартон Еш

Британський історик

Європа повинна готуватися до війни з Росією

За словами історика, члени ЄС також повинні не забувати про посилення власних оборонних можливостей.

Тімоті Ґартон Еш звертає увагу на те, що друге президентство Трампа ретельно готується з детальними планами, розробленими дружніми аналітичними центрами.

Європа все ще залежить від США щодо своєї оборони — ба більше: Європа залежить від НАТО щодо своєї оборони, а НАТО залежить від довіри до гарантій статті 5 від США. Як відомо, вона зобов’язує НАТО використати свої збройної сили, якщо союзник по Альянсу зазнає нападу.

На думку історика, країни Європи повинні розглянути усі можливі сценарії розвитку подій, оскільки ймовірність того, що Трамп залишить ЄС наодинці з РФ — вкрай висока.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач ВМС ЗСУ спрогнозував близький кінець Кримського мосту
Кримський міст
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Конгрес США відхилив антиукраїнський законопроєкт республіканців
Палата представників США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами КНДР — США
рф кндр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим