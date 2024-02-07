У Сенаті США виступили з новою пропозицією стосовно допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Сенаті США виступили з новою пропозицією стосовно допомоги Україні

Сенат США
Джерело:  CNN

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав своїх колег розглянути питання допомоги Україні окремо від питання захисту американського кордону.

Допомога США для України. У Сенаті лунають нові пропозиції

На переконання Макконнелла, пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через опозицію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед сенаторів-республіканців.

Саме тому він закликав своїх колег нарешті змінити курс щодо пакета законів про національну безпеку та сконцентруватися на негайному виділенні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону), тому що це важливо. Не те, що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату.

Мітч Макконнелл

Мітч Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті США

За словами лідера республіканців у Сенаті, законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку.

Мітч Макконнел також попросив очільника демократів Чака Шумера нарешті вирішити, як переформулювати це питання.

Антиукраїнський законопроєкт не зміг пройти у Конгресі

7 лютого офіційно стало відомо, що Палата представників Конгресу США не ухвалила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів без допомоги для України.

Голосування відбулося 250 голосів проти 180, чого не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів.

Варто зазначити, що напередодні голосування президент США Джо Байден застеріг Конгрес від ухвалення хибного рішення щодо України.

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