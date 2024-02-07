Росія втратила одного з ключових союзників у Китаї

РФ більше не зможе співпрацювати з китайським банком Chouzhou Commercial Bank, який тривалий час був головним для російських імпортерів.

Ще один союзник відмовився від співпраці з Росією

Цю інформацію підтверджують росЗМІ з посиланням на свої анонімні джерела у бізнесі.

Як виявилося, менеджери китайського банку повідомили клієнтів про припинення відносин із будь-якими російськими або білоруськими організаціями ще минулого тижня.

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Ще один інсайдер, який займається закупкою в Китаї обладнання для верстатів, заявив, що в грудні в Chouzhou його повідомили про зупинку платежів за певним списком товарів, ввезення яких до Росії заборонено західними санкціями.

Та за декілька тижнів представник установи оголосив росіянину про остаточне припинення розрахунків з Росією незалежно від продукції або валюти платежу.

Що важливо розуміти, саме китайський банк Chouzhou тривалий час був ключовим розрахунковим центром для імпортерів через порівняно м'які умови.

США змогли завдати удару по відносинах РФ та Китаю

Як уже згадувалося раніше, ще у грудні 2023 року американський лідер Джо Байден підписав указ, який значно спростив для Мінфіну Штатів введення обмежень щодо банків, які порушують санкції проти Росії.

Першими на це рішення відреагували турецькі фінансові організації — вони почали активно розкривати контракти з РФ.

У січні аналогічні проблеми почали виникати і з китайськими банками. Зокрема, державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам.

Як відомо, КНР офіційно не підтримала санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.