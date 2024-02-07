Россия потеряла одного из ключевых союзников в Китае
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия потеряла одного из ключевых союзников в Китае

Chouzhou Commercial Bank
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

РФ больше не сможет сотрудничать с китайским банком Chouzhou Commercial Bank, который длительное время являлся главным для российских импортеров.

Еще один союзник отказался от сотрудничества с Россией

Эту информацию подтверждают росСМИ со ссылкой на свои анонимные источники в бизнесе.

Как оказалось, менеджеры китайского банка сообщили клиентам о прекращении отношений с какими-либо российскими или белорусскими организациями еще на прошлой неделе.

Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок, – жалуется роспропагандистам владелец одной из российских компаний.

Еще один инсайдер, занимающийся закупкой в Китае оборудования для станков, заявил, что в декабре в Chouzhou ему сообщили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями.

Но через несколько недель представитель учреждения объявил россиянину об окончательном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа.

Что важно понимать, именно китайский банк Chouzhou долгое время являлся ключевым расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягких условий.

США смогли нанести удар по отношениям РФ и Китая

Как уже упоминалось ранее, еще в декабре 2023 года американский лидер Джо Байден подписал указ, значительно упростивший для Минфина Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России.

Первыми на это решение отреагировали турецкие финансовые организации – они начали активно разрывать контракты с РФ.

В январе аналогичные проблемы начали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.

Как известно, КНР официально не поддержала санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай усложнил Украине доступ к собственным БпЛА — NYT
Китай усложнил Украине доступ к собственным БпЛА — NYT
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай начал угрожать Украине — Reuters выяснило причину
флаг Китая
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть
кибератака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?