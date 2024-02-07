Россия потеряла одного из ключевых союзников в Китае

РФ больше не сможет сотрудничать с китайским банком Chouzhou Commercial Bank, который длительное время являлся главным для российских импортеров.
Еще один союзник отказался от сотрудничества с Россией
Эту информацию подтверждают росСМИ со ссылкой на свои анонимные источники в бизнесе.
Как оказалось, менеджеры китайского банка сообщили клиентам о прекращении отношений с какими-либо российскими или белорусскими организациями еще на прошлой неделе.
Еще один инсайдер, занимающийся закупкой в Китае оборудования для станков, заявил, что в декабре в Chouzhou ему сообщили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями.
Но через несколько недель представитель учреждения объявил россиянину об окончательном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа.
Что важно понимать, именно китайский банк Chouzhou долгое время являлся ключевым расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягких условий.
США смогли нанести удар по отношениям РФ и Китая
Как уже упоминалось ранее, еще в декабре 2023 года американский лидер Джо Байден подписал указ, значительно упростивший для Минфина Штатов введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против России.
Первыми на это решение отреагировали турецкие финансовые организации – они начали активно разрывать контракты с РФ.
В январе аналогичные проблемы начали возникать и с китайскими банками. В частности, государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.
Как известно, КНР официально не поддержала санкции против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.
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