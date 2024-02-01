Китай начал угрожать Украине — Reuters выяснило причину

Как удалось узнать Reuters от своих инсайдеров, посол Китая в Украине предупредил официальный Киев о негативных последствиях для двусторонних отношений стран в случае внесения китайских компаний в список спонсоров войны.
Украина получила первые угрозы от Китая. Что происходит
Как уже упоминалось ранее, НАПК внесла 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны".
Что важно понимать, именно у КНР есть наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира.
В этот список попали такие китайские гиганты как:
Alibaba Group;
Xiaomi Corporation;
Китайская национальная морская нефтяная компания;
Китайская корпорация строительства железных дорог.
По словам анонимных источников, пока официальный Пекин не выдвигал никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто пригрозил Киеву "негативными последствиями".
О чем именно идет речь – пока неизвестно.
Еще один инсайдер озвучил предположение, что Китай может связать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.
Журналисты обращают внимание на то, что именно КНР в прошлом году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долларов.
Китай продолжает создавать новые проблемы для Украины
Как удалось узнать The New York Times, еще несколько месяцев назад в Китае вступили в силу ограничения касательно поставок дронов и комплектующих к ним за пределы страны.
Что важно понимать, это может оказать существенное влияние на силы и ресурсы Украины, которая пытается остановить российскую агрессию.
По словам журналистов, наиболее ходовыми являются бюджетные китайские БПЛА DJI, EHang и Autel.
После этого Украина вынуждена искать новые источники поставок.
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