Китай начал угрожать Украине — Reuters выяснило причину
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Политика
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Китай начал угрожать Украине — Reuters выяснило причину

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Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters от своих инсайдеров, посол Китая в Украине предупредил официальный Киев о негативных последствиях для двусторонних отношений стран в случае внесения китайских компаний в список спонсоров войны.

Украина получила первые угрозы от Китая. Что происходит

Как уже упоминалось ранее, НАПК внесла 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны".

Что важно понимать, именно у КНР есть наибольшее количество компаний в этом списке среди всех стран мира.

В этот список попали такие китайские гиганты как:

  • Alibaba Group;

  • Xiaomi Corporation;

  • Китайская национальная морская нефтяная компания;

  • Китайская корпорация строительства железных дорог.

По словам анонимных источников, пока официальный Пекин не выдвигал никаких условий или "временных рамок" для Украины, а просто пригрозил Киеву "негативными последствиями".

О чем именно идет речь – пока неизвестно.

Еще один инсайдер озвучил предположение, что Китай может связать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

Журналисты обращают внимание на то, что именно КНР в прошлом году стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долларов.

Согласно правительственным данным, через новый черноморский судоходный коридор, созданный Киевом в августе прошлого года, около 30% морского экспорта Украины, включая продукты питания, металлы и руду, были отправлены в Китай.

Китай продолжает создавать новые проблемы для Украины

Как удалось узнать The New York Times, еще несколько месяцев назад в Китае вступили в силу ограничения касательно поставок дронов и комплектующих к ним за пределы страны.

Что важно понимать, это может оказать существенное влияние на силы и ресурсы Украины, которая пытается остановить российскую агрессию.

По словам журналистов, наиболее ходовыми являются бюджетные китайские БПЛА DJI, EHang и Autel.

После этого Украина вынуждена искать новые источники поставок.

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