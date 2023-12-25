РФ и Китай близки к созданию союза против США — Business Insider

По мнению западных аналитиков, Россия и Китай все больше сближаются и становятся все более агрессивными в собственных планах обжаловать лидерство США в мире.

Что известно об угрозе альянса Москвы и Пекина для США

Журналисты издания со ссылкой на ведущих западных аналитиков отмечают, что аяльнс РФ и Китая будет представлять наибольшую угрозу в мире для США.

Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном понимании, - подчеркивает генеральный директор Atlas Group Джонатан Уорд. Поделиться

В последние два года РФ и Китай провели совместные военные учения в Японском море.

Кроме того, Россия передала Китаю технологии, связанные со строительством подлодок, которые могут предоставить армии КНР преимущество в противостоянии с США и союзниками в Тихом океане.

Кремлевский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали углублять сотрудничество по разработке высокотехнологичного оружия.

Также Россия продала Китаю самолеты Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400.

Почему союз РФ и Китая станет самой большой угрозой для США

Хотя лидеры не подписали официальный военный альянс, такие шаги должны вызвать серьезную обеспокоенность у США и их союзников.

Полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они сталкивались после окончания холодной войны, - говорится Челс Михта в недавней статье для Центра анализа европейской политики. Поделиться

Комиссия Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в октябре заявила, что сейчас США сталкиваются с угрозами, "фундаментально отличающимися от того, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны" из-за роста Китая и России.