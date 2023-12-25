РФ и Китай близки к созданию союза против США — Business Insider

По мнению западных аналитиков, Россия и Китай все больше сближаются и становятся все более агрессивными в собственных планах обжаловать лидерство США в мире.
Что известно об угрозе альянса Москвы и Пекина для США
Журналисты издания со ссылкой на ведущих западных аналитиков отмечают, что аяльнс РФ и Китая будет представлять наибольшую угрозу в мире для США.
В последние два года РФ и Китай провели совместные военные учения в Японском море.
Кроме того, Россия передала Китаю технологии, связанные со строительством подлодок, которые могут предоставить армии КНР преимущество в противостоянии с США и союзниками в Тихом океане.
Кремлевский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин пообещали углублять сотрудничество по разработке высокотехнологичного оружия.
Также Россия продала Китаю самолеты Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400.
Почему союз РФ и Китая станет самой большой угрозой для США
Хотя лидеры не подписали официальный военный альянс, такие шаги должны вызвать серьезную обеспокоенность у США и их союзников.
Комиссия Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в октябре заявила, что сейчас США сталкиваются с угрозами, "фундаментально отличающимися от того, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны" из-за роста Китая и России.
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