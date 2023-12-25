РФ та Китай близькі до створення союзу проти США — Business Insider

На думку західних аналітиків, Росія і Китай все більше зближаються і стають дедалі агресивнішими у власних спільних планах оскаржити лідерство США у світі.
Що відомо про загрозу альянсу Москви та Пекіна для США
Журналісти видання із посиланням на провідних західних аналітиків зазначають, що аяльнс РФ та Китаю представлятиме найбільшу загрозу у світі для США.
Протягом останніх двох років РФ та Китай провели спільні військові навчання в Японському морі.
Окрім цього Росія передала Китаю технології, пов’язані із будівництвом підводних човнів, які можуть надати армії КНР перевагу у протистоянні зі США та союзниками в Тихому океані.
Кремлівський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяли поглиблювати співпрацю у розробці високотехнологічної зброї.
Також Росія продала Китаю літаки Су-25, вертольоти Мі-17 і системи ППО С-400.
Чому союз РФ та Китаю стане найбільшою загрозою для США
Хоча лідери не підписали офіційний військовий альянс, такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників.
Комісія Конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів у жовтні заявила, що зараз США стикаються з загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було в минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни" через зростання Китаю та Росії.
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