РФ та Китай близькі до створення союзу проти США — Business Insider

На думку західних аналітиків, Росія і Китай все більше зближаються і стають дедалі агресивнішими у власних спільних планах оскаржити лідерство США у світі.

Що відомо про загрозу альянсу Москви та Пекіна для США

Журналісти видання із посиланням на провідних західних аналітиків зазначають, що аяльнс РФ та Китаю представлятиме найбільшу загрозу у світі для США.

Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає все глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні, - підкреслює генеральний директор Atlas Group Джонатан Ворд. Поширити

Протягом останніх двох років РФ та Китай провели спільні військові навчання в Японському морі.

Окрім цього Росія передала Китаю технології, пов’язані із будівництвом підводних човнів, які можуть надати армії КНР перевагу у протистоянні зі США та союзниками в Тихому океані.

Кремлівський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяли поглиблювати співпрацю у розробці високотехнологічної зброї.

Також Росія продала Китаю літаки Су-25, вертольоти Мі-17 і системи ППО С-400.

Чому союз РФ та Китаю стане найбільшою загрозою для США

Хоча лідери не підписали офіційний військовий альянс, такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників.

Повномасштабний китайсько-російський альянс створив би для Сполучених Штатів загрозу, яка не схожа на жодну загрозу, з якою вони стикалися після закінчення холодної війни, - йдеться в нещодавній статті для Центру аналізу європейської політики. Поширити

Комісія Конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів у жовтні заявила, що зараз США стикаються з загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було в минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни" через зростання Китаю та Росії.