РФ и Китай могут использовать спутники для нападения на США — Bloomberg

По информации журналистов издания, Россия и Китай запустили спутники для якобы проверки и ремонта космических кораблей, которые действительно могут использоваться для нападения на объекты США.

РФ и Китай могут атаковать США с помощью спутников

Журналисты издания ссылаются на заявление представителей командования Космических сил США, по словам которых, двойное назначение отдельных космических аппаратов, в частности, китайских космических спутников "Шицзянь 17" и "Шицзянь 21" усложняет обнаружение, противокосмические испытания или враждебную деятельность.

Так, в Космических силах США отмечают, что Россия и Китай ведут разработки и испытания оружия, которое можно использовать о космических спутниках и других объектах.

Кроме того, Китай ведет разработку и вероятно приблизился к развертыванию наземных лазеров, способных наносить поражения и временно выводить из строя спутниковые датчики США.

Они часто маскируют или скрывают эту деятельность во избежание международного осуждения, - говорится в докладе Космических сил США под названием "Конкуренция в космосе". Поделиться

В отчете подчеркивается, что Китай разрабатывает спутниковые системы проверки и ремонта, которые могут использоваться в качестве оружия.

Несколько спутников Китай запустил в рамках тестирования орбитального обслуживания и предотвращения образования мусора.

Что известно о возможностях российских и китайских спутников

В январе 2022 года китайский "Шицзянь-21" отбуксировал вышедший из строя китайский геостационарный спутник на орбиту, где он не представлял бы угрозы для других аппаратов.

Также отмечается, что у китайского "Шицзянь-17" есть роботизированная рука для захвата других спутников, тогда как Россия развернула несколько прототипов орбитальных противоспутников на низкой околоземной орбите, включая модели Cosmos 2504, 2519 и 2536, чтобы проверить.

Китай, вероятно, разрабатывает глушители для широкого спектра спутниковой связи, поддерживающие правительственные и военные операции, поскольку в его военных учениях регулярно используются глушители спутниковой связи, космических радаров и спутниковых навигационных систем, таких как GPS.

Чтобы противостоять этим угрозам, Космические силы в сентябре провели первый запуск новой группировки спутников раннего предупреждения, получившей название "Тихий Баркер".

Оно предназначено для отслеживания китайских или российских космических кораблей, которые могут вывести из строя или повредить орбитальные американские системы.

Согласно отчету, в настоящее время Китай использует более 300 спутников дистанционного зондирования с различными датчиками, улучшая способность китайских военных наблюдать за американскими авианосцами, экспедиционными ударными группами и развернутыми авиационными крыльями.