РФ создает рисунки самолетов на собственных аэродромах для защиты от атак - спутниковые снимки
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Проиcшествия
Дата публикации

РФ создает рисунки самолетов на собственных аэродромах для защиты от атак - спутниковые снимки

Истребитель армии РФ
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Источник:  online.ua

Военные преступники армии РФ сделали изображение самолетов на аэродромах в Краснодарском крае, которые должны напоминать реальные истребители в случае атак БПЛА.

К каким уловкам прибегают российские оккупанты для защиты собственной авиации.

По информации представителя Американского института предпринимательства Брэди Африка, обнародовавшего соответствующие спутниковые снимки, в Приморско-Ахтарске на авиабазе были зафиксированы силуэты нарисованных самолетов, которые российские военные преступники пытаются выдать за настоящие.

Россия нарисовала самолеты-обманки на авиабазе в Приморско-Ахтарске, как показывают новые спутниковые снимки, отмечает американский аналитик.

Аналитик подчеркнул, что аэродром и самолеты на нем террористическая армия РФ использует для атак по Украине.

Кроме этого Африк отметил, что к таким же уловкам преступники армии РФ прибегали ранее на аэродроме в Ейске.

Чего армии РФ стоила ракетная атака по Украине в течение 29 декабря

По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, во время массированной воздушной атаки по Украине 29 декабря преступная армия РФ выпустила 122 ракеты и 36 БпЛА типа Shahed, что равно месячному производству.

Свитан подчеркнул, что в общей сложности враг имеет до тысячи ракет.

Относительно количества ракет – у них есть еще минимум такого уровня примерно на 10 залпов. Будут они это выполнять или нет – зависит от целесообразности, в основном, политико-информационной, – объясняет аналитик.

Он подчеркнул, что с военной точки зрения массированные ракетные атаки российских окупантов не имеют никакой целесообразности.

Во время таких атак враг тратит гораздо больше ракет, чем при запуске нескольких десятков.

Это – "фейерверк" для россиян. Им важно попадание ракет в торговые центры, в жилые здания. Была почти 100% уверенность в том, что они собирают массированную атаку под Новый год для "успокоения российской ментальности". "У соседа что-то есть палаты", - отмечает Свитан.

По его мнению, российские военные преступники способны повторять подобные обстрелы, однако исключительно в соответствии с каким-то политическим моментом.

С военной стороны, как объясняет Свитан, Кремлю выгодно атаковать Украину исключительно ударными БпЛА типа Shahed.

Рассвет пояснил, что в РФ производят до 3 десятков таких БпЛА в сутки, а ракет ежемесячно производят лишь около сотни.

При этом россиянам нужно еще восстановиться и положить годовой запас производства ракет на склады, чтобы он был "нетронутым".

У них получается сейчас ядерных боезапасов больше, чем носителей, - подчеркнул Свитан.

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