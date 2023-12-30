РФ создает рисунки самолетов на собственных аэродромах для защиты от атак - спутниковые снимки

Военные преступники армии РФ сделали изображение самолетов на аэродромах в Краснодарском крае, которые должны напоминать реальные истребители в случае атак БПЛА.
К каким уловкам прибегают российские оккупанты для защиты собственной авиации.
По информации представителя Американского института предпринимательства Брэди Африка, обнародовавшего соответствующие спутниковые снимки, в Приморско-Ахтарске на авиабазе были зафиксированы силуэты нарисованных самолетов, которые российские военные преступники пытаются выдать за настоящие.
Аналитик подчеркнул, что аэродром и самолеты на нем террористическая армия РФ использует для атак по Украине.
Кроме этого Африк отметил, что к таким же уловкам преступники армии РФ прибегали ранее на аэродроме в Ейске.
Чего армии РФ стоила ракетная атака по Украине в течение 29 декабря
По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, во время массированной воздушной атаки по Украине 29 декабря преступная армия РФ выпустила 122 ракеты и 36 БпЛА типа Shahed, что равно месячному производству.
Свитан подчеркнул, что в общей сложности враг имеет до тысячи ракет.
Он подчеркнул, что с военной точки зрения массированные ракетные атаки российских окупантов не имеют никакой целесообразности.
Во время таких атак враг тратит гораздо больше ракет, чем при запуске нескольких десятков.
По его мнению, российские военные преступники способны повторять подобные обстрелы, однако исключительно в соответствии с каким-то политическим моментом.
С военной стороны, как объясняет Свитан, Кремлю выгодно атаковать Украину исключительно ударными БпЛА типа Shahed.
Рассвет пояснил, что в РФ производят до 3 десятков таких БпЛА в сутки, а ракет ежемесячно производят лишь около сотни.
При этом россиянам нужно еще восстановиться и положить годовой запас производства ракет на склады, чтобы он был "нетронутым".
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