РФ створює малюнки літаків на власних аеродромах для захисту від атак — супутникові знімки

Військові злочинці армії РФ зробили зображення літаків на аеродромах у Краснодарському краї, які мають нагадувати реальні винищувачі у разі атак БпЛА.

До яких хитрощів вдаються російські окупанти для захисту власної авіації

За інформацією представника Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який оприлюднив відповідні супутникові знімки, у Приморсько-Ахтарську на авіабазі було зафіксовано силуети намальованих літаків, які російські військові злочинці намагаються видати за справжні.

Росія намалювала літаки-обманки на авіабазі в Приморсько-Ахтарську, як показують нові супутникові знімки, - зазначає американський аналітик. Поширити

Russia painted decoy aircraft at Primorsko-Akhtarsk air base, new satellite imagery shows.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/8yPEzDHv3L — Brady Africk (@bradyafr) December 29, 2023

Аналітик підкреслив, що цей аеродром та літаки на ньому терористична армія РФ використовує для атак по Україні.

Окрім цього Африк зазначив, що до таких самих хитрощів злочинці армії РФ вдавались раніше на аеродромі в Єйську.

Чого армії РФ коштувала ракетна атака по Україні протягом 29 грудня

За словами полковника ЗСУ у запасі, військового експерта та льотчика-інструктора Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, під час масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня злочинна армія РФ випустила 122 ракети та 36 БпЛА типу “Shahed”, що дорівнює місячному виробництву.

Світан підкреслив, що загалом ворог має до тисячі ракет.

Щодо кількості ракет – у них є ще щонайменше такого рівня приблизно на 10 залпів. Будуть вони це виконувати чи ні – залежить від доцільності, в основному, політично-інформаційної, - пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що з військової точки зору масовані ракетні атаки російських окупантів не мають ніякої доцільності.

Під час таких атак ворог витрачає значно більше ракет, ніж під час запуску кількох десятків.

Це – "феєрверк" для росіян. Їм важливо влучання ракет у торгові центри, у житлові будівлі. Була майже 100% впевненість у тому, що вони збиратимуть масовану атаку під Новий рік для "заспокоєння російської ментальності". "У сусіда щось має палати", - зазначає Світан. Поширити

На його думку, російські військові злочинці здатні повторювати подібні обстріли, однак виключно відповідно до якогось певного політичного моменту.

З військового боку, як пояснює Світан, Кремлю вигідно атакувати Україну виключно ударними БпЛА типу “Shahed”.

Світан пояснив, що в РФ виготовляють до 3 десятків таких БпЛА на добу, а ракет щомісяця виробляють лише близько сотні.

При цьому росіянам треба ще відновитися та покласти річний запас виробництва ракет на склади, аби він був "недоторканим".