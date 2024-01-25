РФ і Китай можуть використати супутники для нападу на США — Bloomberg

За інформацією журналістів видання, Росія та Китай запустили супутники для нібито перевірки та ремонту космічних кораблів, які насправді можуть використовуватись для нападу на об'єкти США.

РФ та Китай можуть атакувати США за допомогою супутників

Журналісти видання посилаються на заяву представників командування Космічніх сил США, за словами яких, подвійне призначення окремих космічних апаратів, зокрема, китайських космічних супутників "Шицзянь 17" і "Шицзянь 21" ускладнює виявлення, протикосмічних випробувань або ворожої діяльності.

Так у Космічних силах США зазначають, що Росія та Китай ведуть розробки та випробовування зброї, яку можна використовувати про космічних супутників та інших об’єктів.

Окрім цього зазначається, що Китай веде розробку та ймовірно наблизився до розгортання наземних лазерів, здатних завдавати уражень та тимчасово виводити з ладу супутникові датчики США.

Вони часто маскують або приховують цю діяльність, щоб уникнути міжнародного осуду, - зазначається у доповіді Космічних сил США під назвою “Конкуренція в космосі”. Поширити

У звіті підкреслюється, що Китай розробляє супутникові системи перевірки та ремонту, які можуть використовуватись у якості зброї.

Декілька супутників Китай запустив у рамках тестування орбітального обслуговування і запобігання утворенню сміття.

Що відомо про можливості російських і китайських супутників

У січні 2022 року китайський "Шицзянь-21" відбуксирував китайський геостаціонарний супутник, що вийшов з ладу, на орбіту, де він не становив би загрози для інших апаратів.

Також наголошується, що у китайського "Шицзянь-17" є роботизована рука для захоплення інших супутників, тоді як Росія розгорнула кілька прототипів орбітальних протисупутників на низькій навколоземній орбіті, включно з моделями Cosmos 2504, 2519 і 2536, щоб перевірити можливості кінетичного ураження.

Китай, ймовірно, розробляє глушники для широкого спектра супутникового зв'язку, що підтримують урядові та військові операції, оскільки в його військових навчаннях регулярно використовують глушники супутникового зв'язку, космічних радарів і супутникових навігаційних систем, таких як GPS.

Щоб протистояти цим загрозам, Космічні сили у вересні провели перший запуск нового угруповання супутників раннього попередження, що отримало назву "Тихий Баркер".

Воно призначене для відстеження китайських або російських космічних кораблів, які потенційно можуть вивести з ладу або пошкодити орбітальні американські системи.

Згідно зі звітом, наразі Китай використовує понад 300 супутників дистанційного зондування з різноманітними датчиками, покращуючи здатність китайських військових спостерігати за американськими авіаносцями, експедиційними ударними групами і розгорнутими авіаційними крилами.