Строительство крупного газопровода из РФ в Китай задерживается. FT раскрыло детали

Газопровод "Сила Сибири 2", который должен соединить российские газовые месторождения с Китаем, задерживается в строительстве из-за продолжения переговоров по контракту.

Что известно о строительстве газопровода из РФ в Китай

Китай и Россия все еще ведут переговоры по контракту на поставку нового газопровода. Как говорится, Россия стремится получить более выгодную цену, это задерживает начало строительства.

О том, что строительство может задержаться, сообщил Премьер-министр Монголии Оюн-Эрдене. Он отметил, что Китай и Россия еще не согласовали ключевые детали этого гигантского проекта, добавив, что рекордные мировые цены на газ за последние два года усложнили переговоры.

Через Монголию должно пройти 950 км газопровода из 3550 запланированных.

Россия рассматривает Китайский рынок как альтернативу Европейскому и стремится как можно быстрее переориентироваться на экспорт в Китай.

Газопровод "Сила Сибири 2" позволит дополнительно поставлять в Китай 50 млрд кубометров газа из месторождений на полуострове Ямал в Западной Сибири, ранее поставлявшегося в Европу. Российский государственный "Газпром" приступил к технико-экономическому обоснованию проекта в 2020 году и хочет, чтобы трубопровод был введен в эксплуатацию до 2030 года.

РФ планирует поставлять больше газа Венгрии и Китаю

Начальник "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет поставлять в течение зимы дополнительный газ в Венгрию и Китай.

Таким образом "Газпром" стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине, в основном из-за взрывов, повредивших газопроводы Nord Stream в Балтийском море в прошлом году.

Миллер заявил, что дополнительные поставки газа в Венгрию в текущем году составили 1,3 миллиарда кубометров.

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе, — сказал он. Поделиться

Миллер добавил, что ежедневный спрос Китая также превысил договорной уровень.