Будівництво великого газопроводу з РФ до Китаю затримується. FT розкрило деталі

Газопровід "Сила Сибіру 2", який має зʼєднати російські газові родовища з Китаєм затримується у будівництві через продовження перемовин стосовно контракту.

Що відомо про будівництво газопроводу з РФ до Китаю

Китай та Росія все ще ведуть перемовини щодо контракту на постачання новим газогоном. Як зазначається, Росія прагне отримати більш вигідну ціну, це затримує початок будівництва.

Про те, що будівництво може затриматись повідомив Премʼєр-міністр Монголії Оюн-Ердене. Він зазначив, що Китай і Росія ще не узгодили ключові деталі цього гігантського проєкту, додавши, що рекордні світові ціни на газ за останні два роки ускладнили переговори.

Через Монголію має пройти 950 км газогону з 3550 запланованих.

Росія розглядає Китайський ринок як альтернативу Європейському та прагне якнайшвидше переорієнтуватись на експорт до Китаю.

Газопровід "Сила Сибіру 2" дозволить додатково постачати до Китаю 50 млрд кубометрів газу з родовищ на півострові Ямал у Західному Сибіру, який раніше постачався до Європи. Російський державний "Газпром" розпочав техніко-економічне обґрунтування проєкту у 2020 році й хоче, щоб трубопровід був введений в експлуатацію до 2030 року.

РФ планує постачати більше газу Угорщині та Китаю

Начальник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія постачатиме протягом зими додатковий газ в Угорщину та Китай.

Таким чином "Газпром" прагне компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі з початку війни Росії в Україні, в основному через вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream у Балтійському морі минулого року.

Міллер заявив, що додаткові поставки газу в Угорщину цього року склали 1,3 мільярда кубометрів.

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі, — сказав він. Поширити

Міллер додав, що щоденний попит з боку Китаю також перевищив договірний рівень.