Китай почав погрожувати Україні — Reuters з'ясувало причину

Як вдалося дізнатися Reuters від своїх інсайдерів, посол Китаю в Україні попередив офіційний Київ про негативні наслідки для двосторонніх відносин країн у разі внесення китайських компаній до переліку спонсорів війни.

Україна отримала перші погрози від Китаю. Що відбувається

Як уже згадувалося раніше, НАЗК внесла 14 китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни".

Що важливо розуміти, саме КНР має найбільшу кількість компаній у цьому списку серед усіх країн світу.

У цей список потрапили такі китайські гіганти як:

Alibaba Group;

Xiaomi Corporation;

Китайська національна морська нафтова корпорація;

Китайська корпорація будівництва залізниць.

За словами анонімних джерел, поки офіційний Пекін не висував жодних умов або "тимчасових рамок" для України, а просто пригрозив Києву “негативними наслідками”.

Про що саме йдеться — поки невідомо.

Ще один інсайдер озвучив припущення, що Китай може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна.

Журналісти звертають увагу на те, що саме КНР минулого року став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу, загальна сума закупівель становила 2,22 млрд дол.

Згідно з урядовими даними, через новий чорноморський судноплавний коридор, створений Києвом у серпні минулого року, близько 30% морського експорту України, включаючи продукти харчування, метали і руду, було відправлено до Китаю. Поширити

Китай продовжує створювати нові проблеми для України

Як вдалося дізнатися The New York Times, ще декілька місяців тому у Китаї вступили обмеження щодо постачання дронів та комплектуючих до них за межі країни.

Що важливо розуміти, це може суттєво вплинути на сили та ресурси України, яка намагається зупинити російську агресію.

За словами журналістів, найбільш вживаними є бюджетні китайські БпЛА DJI , EHang і Autel.

Після цього Україна вимушена шукати нові джерела постачань.