Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть

кибератака
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Источник:  Reuters

Китайские кибершпионы, поддерживаемые государством, получили доступ к нидерландской военной сети в прошлом году.

Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть

Спецслужбы назвали это частью тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.

Издание отмечает, что Нидерланды впервые публично обвинили Китай в кибершпионаже, поскольку между двумя странами растет напряженность в сфере национальной безопасности.

"Важно обеспечить, чтобы шпионская деятельность такого рода, которую осуществляет Китай, стала достоянием общественности, поскольку это поможет повысить международную устойчивость к этому типу кибершпионажа", - заявила Оллонгрен.

Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение или вредоносное ПО, скрывавшее их собственную деятельность, внутри сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для несекретных исследований.

MIVD и AIVD отмечают, что этот инцидент не является самостоятельным, а является частью более широкой тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников, - заявили они в своем отчете.

Что является основной целью атак

Посольство Китая в Нидерландах заявило, что выступает против всех форм кибератак.

В апреле прошлого года AIVD заявила в ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, поскольку пытается шпионить за высокотехнологичными компаниями и университетами.

Основной целью является ASML, расположенная в южном городе Вельдховене. Это доминирующий в мире поставщик литографических машин для производства компьютерных чипов.

В отдельном отчете, опубликованном в апреле прошлого года, MIVD заявило, что Китай незаконно пытался приобрести голландские космические технологии.

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