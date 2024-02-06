Китайские кибершпионы, поддерживаемые государством, получили доступ к нидерландской военной сети в прошлом году.
Нидерланды обвиняют Китай в кибератаке на оборонную сеть
Спецслужбы назвали это частью тенденции китайского политического шпионажа против Нидерландов и их союзников.
Издание отмечает, что Нидерланды впервые публично обвинили Китай в кибершпионаже, поскольку между двумя странами растет напряженность в сфере национальной безопасности.
Агентства, известные под аббревиатурами MIVD и AIVD, заявили, что хакеры разместили вредоносное программное обеспечение или вредоносное ПО, скрывавшее их собственную деятельность, внутри сети вооруженных сил, которую использовали 50 человек для несекретных исследований.
Что является основной целью атак
Посольство Китая в Нидерландах заявило, что выступает против всех форм кибератак.
В апреле прошлого года AIVD заявила в ежегодной оценке, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности Нидерландов, поскольку пытается шпионить за высокотехнологичными компаниями и университетами.
Основной целью является ASML, расположенная в южном городе Вельдховене. Это доминирующий в мире поставщик литографических машин для производства компьютерных чипов.
В отдельном отчете, опубликованном в апреле прошлого года, MIVD заявило, что Китай незаконно пытался приобрести голландские космические технологии.
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