Китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року.

Нідерланди звинувачують Китай в кібератаці на оборонну мережу

Спецслужби назвали це частиною тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників.

Видання зазначає, що Нідерланди вперше публічно звинуватили Китай у кібершпигунстві, оскільки між двома країнами зростає напруженість у сфері національної безпеки.

Важливо забезпечити, щоб шпигунська діяльність такого роду, яку здійснює Китай, стала надбанням громадськості, оскільки це допоможе підвищити міжнародну стійкість до цього типу кібершпигунства, - заявила Оллонгрен. Поширити

Агентства, відомі під абревіатурами MIVD і AIVD, заявили, що хакери розмістили шкідливе програмне забезпечення або шкідливе ПЗ, що приховувало їхню власну діяльність, усередині мережі збройних сил, яку використовували 50 осіб для несекретних досліджень.

MIVD і AIVD наголошують, що цей інцидент не є самостійним, а є частиною ширшої тенденції китайського політичного шпигунства проти Нідерландів та їхніх союзників, - заявили вони у своєму звіті.

Що є основною метою атак

Посольство Китаю в Нідерландах заявило, що виступає проти всіх форм кібератак.

У квітні минулого року AIVD заявила в щорічній оцінці, що Китай становить найбільшу загрозу економічній безпеці Нідерландів, оскільки намагається шпигувати за високотехнологічними компаніями та університетами.

Основною метою є ASML, розташована в південному місті Вельдховен. Це домінуючий у світі постачальник літографічних машин для виготовлення комп'ютерних чипів.

В окремому звіті, також опублікованому у квітні минулого року, MIVD заявило, що Китай незаконно намагався придбати голландські космічні технології.