Китайские физики создали уникальное волокно для "умной" одежды

В исследовании китайские инженеры представили новый тип ведущего волокна, предназначенного для встраивания в одежду, чтобы предоставить ему возможности интеллектуальных устройств.
Что известно об уникальном волокне
Это открытие может стать ключевым в развитии разумной одежды, поскольку они преодолевают ограничение предыдущих технологий.
Китайская команда инженеров предложила новый метод изготовления волокна, решающего эти трудности.
Как исследователи изобрели новый метод изготовления волокна
Исследователи начали анализа свойств современных полупроводниковых волокон, предназначенных для использования в текстильных материалах, чтобы выявить и устранить дефекты. Далее, они обратили внимание на технологии, например стекло, применяемое в производстве смартфонов, и изучили, как создать стекло, не подверженное растрескиванию во время давления.
Команда прошла через множество тестов и экспериментов, пока не обнаружила оптимальное волокно. Процесс создания включал в себя формирование полупроводниковой проволоки из кремния, ее покрытие расплавленным стеклом при натяжении, вытравливании стекла и покрытие проволоки эластичным полимером. Результатом явилось волокно, которое можно растягивать и изгибать, при этом поддерживая свои ведущие свойства.
При этом продукты продолжают работать так, как задумано, даже после многократного использования и стирки в течение шести месяцев.
Однако исследователи также признают проблему связи между встроенными волокнами и печатной платой, которая оказывается менее долговечной. Это становится основной задачей для будущих исследований в данной области.
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