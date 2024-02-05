Китайские физики создали уникальное волокно для "умной" одежды

В исследовании китайские инженеры представили новый тип ведущего волокна, предназначенного для встраивания в одежду, чтобы предоставить ему возможности интеллектуальных устройств.

Что известно об уникальном волокне

Это открытие может стать ключевым в развитии разумной одежды, поскольку они преодолевают ограничение предыдущих технологий.

Проблема, с которой сталкивались физики ранее, заключается в необходимости разработки гибкого растягивающегося волокна, способного сохранять свои ведущие характеристики во время длительного использования и стирки, — отмечает издание.

Китайская команда инженеров предложила новый метод изготовления волокна, решающего эти трудности.

Как исследователи изобрели новый метод изготовления волокна

Исследователи начали анализа свойств современных полупроводниковых волокон, предназначенных для использования в текстильных материалах, чтобы выявить и устранить дефекты. Далее, они обратили внимание на технологии, например стекло, применяемое в производстве смартфонов, и изучили, как создать стекло, не подверженное растрескиванию во время давления.

Команда прошла через множество тестов и экспериментов, пока не обнаружила оптимальное волокно. Процесс создания включал в себя формирование полупроводниковой проволоки из кремния, ее покрытие расплавленным стеклом при натяжении, вытравливании стекла и покрытие проволоки эластичным полимером. Результатом явилось волокно, которое можно растягивать и изгибать, при этом поддерживая свои ведущие свойства.

Полученное волокно легко интегрируется в существующие ткани, сохраняя свою способность. Исследователи создали несколько продуктов с использованием этого волокна, таких как шляпа, способная распознавать цвета светофора, и ремешок на запястье, отслеживающий частоту сердечных сокращений. Поделиться

При этом продукты продолжают работать так, как задумано, даже после многократного использования и стирки в течение шести месяцев.

Однако исследователи также признают проблему связи между встроенными волокнами и печатной платой, которая оказывается менее долговечной. Это становится основной задачей для будущих исследований в данной области.