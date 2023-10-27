В США изобрели обувь, которая ускоряет ход в 2,5 раза — видео

Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Она поможет быстрее ходить в 2,5 раза.

Обувь Moonwalkers поможет быстрее ходить

В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны увеличить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.

Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.

What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B — WIRED (@WIRED) October 3, 2023

Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.

Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляют посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.

Весит новая обувь - 1,9 кг каждая.

Благодаря интуитивно понятной трансмиссии ИИ, обувь адаптируется к вашей ходьбе. Не нужно новых навыков для обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичное дополнения к вашей обуви, которое вы надеваете, – говорят в компании. Поделиться

Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза больше, чем проходит среднестатистический американец в день.

Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.

Достигнув своей цели всего за два дня и собрав более 300 000 долларов США, Shift Robotics теперь продает обувь для скоростной ходьбы за 1399 долларов.