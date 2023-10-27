В США изобрели обувь, которая ускоряет ход в 2,5 раза — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

В США изобрели обувь, которая ускоряет ход в 2,5 раза — видео

Бег
Читати українською
Источник:  Electrek

Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Она поможет быстрее ходить в 2,5 раза.

Обувь Moonwalkers поможет быстрее ходить

В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны увеличить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.

Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.

Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.

Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляют посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.

Весит новая обувь - 1,9 кг каждая.

Благодаря интуитивно понятной трансмиссии ИИ, обувь адаптируется к вашей ходьбе. Не нужно новых навыков для обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичное дополнения к вашей обуви, которое вы надеваете, – говорят в компании.

Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза больше, чем проходит среднестатистический американец в день.

Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.

Достигнув своей цели всего за два дня и собрав более 300 000 долларов США, Shift Robotics теперь продает обувь для скоростной ходьбы за 1399 долларов.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Звучать как Адель. YouTube разрабатывает ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов
YouTube
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства
Apple
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Яд" для ИИ. Инструмент Nightshade поможет художникам защитить авторское право
ИИ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.