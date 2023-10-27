В США изобрели обувь, которая ускоряет ход в 2,5 раза — видео

Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Она поможет быстрее ходить в 2,5 раза.
Обувь Moonwalkers поможет быстрее ходить
В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны увеличить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.
Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.
Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.
Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляют посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.
Весит новая обувь - 1,9 кг каждая.
Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза больше, чем проходит среднестатистический американец в день.
Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.
Достигнув своей цели всего за два дня и собрав более 300 000 долларов США, Shift Robotics теперь продает обувь для скоростной ходьбы за 1399 долларов.
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