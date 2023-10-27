У США винайшли взуття, яке прискорює ходу в 2,5 рази — відео

Компанія Shift Robotics розробила роботизоване взуття Moonwalkers. Воно допоможе швидше ходити у 2,5 рази.

Взуття Moonwalkers допоможе швидше ходити

У Shift Robotics стверджують, що Moonwalkers здатні збільшити швидкість ходьби середнього користувача приблизно в 2,5 рази.

Це означає, що вони можуть збільшити швидкість ходьби до 11,2 км/год.

What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B — WIRED (@WIRED) October 3, 2023

Взуття не перетворює рівну землю на рухомі доріжки, але електричні черевики змушують вас рухатися далі та швидше.

Moonwalkers надягають на звичайне взуття і закріплюються посередині, щоб забезпечити більш природну ходьбу.

Важить нове взуття - 1,9 кг кожне.

Завдяки інтуїтивно зрозумілій трансмісії ШІ, взуття адаптується до вашої ходи. Не треба нових навичок для навчання або складних технологій для розуміння. Це високотехнологічні доповнення до вашого взуття, яке ви надягаєте, - кажуть в компанії. Поширити

Одного заряду взуття вистачає на 10 км. Це приблизно в 3-4 рази більша відстань, ніж проходить середньостатистичний американець за день.

Електричне взуття Moonwalker було запущено кілька місяців тому на Kickstarter.

Досягнувши своєї мети лише за два дні та зібравши понад 300 000 доларів США, Shift Robotics тепер продає взуття для швидкісної ходьби за 1399 доларів.