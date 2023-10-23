Звучати як Адель. YouTube розробляє ШІ-інструмент для імітації голосів відомих співаків
Категорія
Технології
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Звучати як Адель. YouTube розробляє ШІ-інструмент для імітації голосів відомих співаків

YouTube
Джерело:  Bloomberg

Зараз компанія веде переговори з музичними лейблами щодо отримання прав на пісні.

В YouTube зʼявиться інструмент-ШІ

YouTube працює над ШІ-інструментом, який допоможе користувачам імітувати голоси відомих музикантів під час запису звуку.

Новий інструмент від YouTube у бета-версії дозволить обраному пулу артистів давати дозвіл користувачам використовувати їхні голоси у відео на платформі. Згодом продукт можуть випустити для всіх користувачів з голосами артистів, які вирішать приєднатися до нього.

Мета ініціативи — зробити YouTube платформою, що допоможе галузі розвиватися за допомогою технології генеративного ШІ, яку вже використовують деякі музичні компанії.

Найбільші лейбли, Universal Music Group, Sony Music Entertainment і Warner Music Group, все ще ведуть переговори щодо ліцензійних угод, які охоплюватимуть права на озвучення у бета-версії; для широкого запуску знадобляться окремі угоди.

Раніше генеральний директор UMG Люсіан Грейндж заявив, що ця технологія може "посилити людську уяву і збагатити музичну творчість у надзвичайний спосіб".

Водночас музична індустрія розглядає ШІ як серйозну загрозу, оскільки це може призвести до зростання піратства.

До слова, музика, згенерована ШІ, перебуває в "сірій" зоні через труднощі зі встановленням прав власності на пісні, які відтворюють голос виконавця, але не використовують безпосередньо захищених текстів чи аудіозаписів.

В Instagram, Facebook і WhatsApp з’явиться чатбот з ШІ

Meta AI — це новий помічник genAI, який охоплюватиме різноманітні ресурси компанії, включаючи WhatsApp, Messenger, Instagram (і незабаром з’явиться на смарт-окулярах Ray-Ban Meta та Quest 3).

Користувач зможе взаємодіяти з ним за допомогою підказок природною мовою.

Штучний інтелект побудований на користувацькій моделі, отриманій від Meta LLaMA 2 LLM, і отримуватиме інформацію в реальному часі з Інтернету за допомогою Microsoft Bing.

До того, компанія також розробляє 28 «персонажів» чат-ботів, призначених для вирішення конкретних нішевих інтересів, чи то конкретні види спорту чи засоби масової інформації.

Ці особистості будуть озвучені різноманітними сучасними інфлюенсерами та знаменитостями.

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