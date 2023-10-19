В Україні на базі ШІ розроблено унікальну систему Griselda для збору розвідданих

Система обробляє тисячі повідомлень – із супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога тощо. Від появи інформації в системі до її отримання – 28 секунд.

Українська система Griselda збирає розвіддані

Про якісні розвіддані для військових завдяки штучному інтелекту і українській системі Griselda розказав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Учасники defense-tech кластера Brave1 розробили систему Griselda на базі ШІ для збору розвідувальних даних. Команда розробників співпрацює з кількома підрозділами ССО, ЗСУ, СБУ та Міноборони.

Система обробляє тисячі повідомлень – із супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога тощо. Від появи інформації в системі до її отримання – 28 секунд. Поширити

Технологію інтегровано в систему ситуаційної обізнаності Delta. Також у застосунки «Броня», «Кропива», «Укроп» та «ГісАрта», якими вже користуються артилеристи й танкісти. Далі систему використовуватимуть інші підрозділи.

Griselda – лише одна з унікальних розробок для допомоги захисникам і захисницям, –наголосив Федоров. Поширити

В Україні тестують нового бойового робота Лють

Про це повідомляє у Facebook віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Технології перемоги від Brave1 – тестуємо українського бойового робота "Лють, – зазначив він. Поширити

За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.