В Україні на базі ШІ розроблено унікальну систему Griselda для збору розвідданих

Система обробляє тисячі повідомлень – із супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога тощо. Від появи інформації в системі до її отримання – 28 секунд.
Українська система Griselda збирає розвіддані
Про якісні розвіддані для військових завдяки штучному інтелекту і українській системі Griselda розказав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
Учасники defense-tech кластера Brave1 розробили систему Griselda на базі ШІ для збору розвідувальних даних. Команда розробників співпрацює з кількома підрозділами ССО, ЗСУ, СБУ та Міноборони.
Технологію інтегровано в систему ситуаційної обізнаності Delta. Також у застосунки «Броня», «Кропива», «Укроп» та «ГісАрта», якими вже користуються артилеристи й танкісти. Далі систему використовуватимуть інші підрозділи.
В Україні тестують нового бойового робота Лють
Про це повідомляє у Facebook віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.
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