В Україні на базі ШІ розроблено унікальну систему Griselda для збору розвідданих
Категорія
Технології
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В Україні на базі ШІ розроблено унікальну систему Griselda для збору розвідданих

Михайло Федоров
Боєць ЗСУ

Система обробляє тисячі повідомлень – із супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога тощо. Від появи інформації в системі до її отримання – 28 секунд.

Українська система Griselda збирає розвіддані

Про якісні розвіддані для військових завдяки штучному інтелекту і українській системі Griselda розказав віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

Учасники defense-tech кластера Brave1 розробили систему Griselda на базі ШІ для збору розвідувальних даних. Команда розробників співпрацює з кількома підрозділами ССО, ЗСУ, СБУ та Міноборони.

Система обробляє тисячі повідомлень – із супутників, безпілотників, соцмереж, ЗМІ, зламаних баз даних ворога тощо. Від появи інформації в системі до її отримання – 28 секунд.

Технологію інтегровано в систему ситуаційної обізнаності Delta. Також у застосунки «Броня», «Кропива», «Укроп» та «ГісАрта», якими вже користуються артилеристи й танкісти. Далі систему використовуватимуть інші підрозділи.

Griselda – лише одна з унікальних розробок для допомоги захисникам і захисницям, –наголосив Федоров.

В Україні тестують нового бойового робота Лють

Про це повідомляє у Facebook віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Технології перемоги від Brave1 – тестуємо українського бойового робота "Лють, – зазначив він.

За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.

Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно і виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції. На фото – готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва, – додав Федоров.

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