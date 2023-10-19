В Украине на базе ИИ разработана уникальная система Griselda для сбора разведданных
Категория
Технологии
Дата публикации

В Украине на базе ИИ разработана уникальная система Griselda для сбора разведданных

Михаил Федоров
Боец ВСУ
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Система обрабатывает тысячи сообщений – со спутников, беспилотников, соцсетей, СМИ, сломанных баз данных врага. От появления информации в системе до ее получения – 28 секунд.

Украинская система Griselda собирает разведданные

О качественных разведданных для военных благодаря искусственному интеллекту и украинской системе Griselda рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Участники defense-tech кластера Brave1 разработали систему Griselda на базе ИИ для сбора разведывательных данных. Команда разработчиков сотрудничает с несколькими подразделениями ССО, ВСУ, СБУ и Минобороны.

Система обрабатывает тысячи сообщений – со спутников, беспилотников, соцсетей, СМИ, сломанных баз данных врага и т.д. От появления информации в системе до ее получения – 28 секунд.

Технология интегрирована в систему ситуационной осведомленности Delta. Также в приложениях Броня, Крапива, Укроп и ГисАрта, которыми уже пользуются артиллеристы и танкисты. Далее систему будут использовать другие подразделения.

Griselda – только одна из уникальных разработок для помощи защитникам и защитницам, – подчеркнул Федоров.

В Украине тестируют нового боевого робота

Об этом сообщает в Facebook вице-премьер-министр, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Технологии победы от Brave1 – тестируем украинского боевого робота "Лють", – отметил он.

По его словам, робот вооруженный танковым пулеметом, имеет смотровую камеру на 360 градусов и броню для защиты от стрелкового оружия и обломков.

Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции. На фото – готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания. Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства, – добавил Федоров.

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