Звучать как Адель. YouTube разрабатывает ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов

Сейчас компания ведет переговоры с музыкальными лейблами по поводу получения прав на песни.
У YouTube появится инструмент-ШИ
YouTube работает над ШИ-инструментом, который поможет пользователям имитировать голоса известных музыкантов при записи звука.
Новый инструмент от YouTube в бета-версии позволит выбранному пулу артистов давать разрешение пользователям использовать их голоса в видео на платформе. Впоследствии продукт могут быть выпущены для всех пользователей с голосами артистов, которые решат присоединиться к нему.
Цель инициативы – сделать YouTube платформой, которая поможет отрасли развиваться с помощью технологии генеративного ИИ, которую уже используют некоторые музыкальные компании.
Крупнейшие лейбли, Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, все еще ведут переговоры по лицензионным соглашениям, охватывающим права на озвучку в бета-версии; для широкого запуска понадобятся отдельные сделки.
Ранее генеральный директор UMG Люсиан Грейндж заявил, что эта технология может "усилить человеческое воображение и обогатить музыкальное творчество чрезвычайно".
В то же время, музыкальная индустрия рассматривает ИИ как серьезную угрозу, поскольку это может привести к росту пиратства.
К слову, музыка, сгенерированная ИИ, находится в "серой" зоне из-за трудностей с установлением прав собственности на песни, воспроизводящими голос исполнителя, но не использующими непосредственно защищенные тексты или аудиозаписи.
В Instagram, Facebook и WhatsApp появится чатбот с ИИ
Meta AI – это новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).
Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.
Искусственный интеллект построен на пользовательской модели, полученной от Meta LLaMA 2 LLM, и будет получать информацию в реальном времени из Интернета с помощью Microsoft Bing.
К тому же компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.
Эти личности будут озвучены всевозможными современными инфлюэнсерами и знаменитостями.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-