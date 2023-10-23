Звучать как Адель. YouTube разрабатывает ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов

Сейчас компания ведет переговоры с музыкальными лейблами по поводу получения прав на песни.

У YouTube появится инструмент-ШИ

YouTube работает над ШИ-инструментом, который поможет пользователям имитировать голоса известных музыкантов при записи звука.

Новый инструмент от YouTube в бета-версии позволит выбранному пулу артистов давать разрешение пользователям использовать их голоса в видео на платформе. Впоследствии продукт могут быть выпущены для всех пользователей с голосами артистов, которые решат присоединиться к нему.

Цель инициативы – сделать YouTube платформой, которая поможет отрасли развиваться с помощью технологии генеративного ИИ, которую уже используют некоторые музыкальные компании.

Крупнейшие лейбли, Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, все еще ведут переговоры по лицензионным соглашениям, охватывающим права на озвучку в бета-версии; для широкого запуска понадобятся отдельные сделки.

Ранее генеральный директор UMG Люсиан Грейндж заявил, что эта технология может "усилить человеческое воображение и обогатить музыкальное творчество чрезвычайно".

В то же время, музыкальная индустрия рассматривает ИИ как серьезную угрозу, поскольку это может привести к росту пиратства.

К слову, музыка, сгенерированная ИИ, находится в "серой" зоне из-за трудностей с установлением прав собственности на песни, воспроизводящими голос исполнителя, но не использующими непосредственно защищенные тексты или аудиозаписи.

В Instagram, Facebook и WhatsApp появится чатбот с ИИ

Meta AI – это новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).

Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.

Искусственный интеллект построен на пользовательской модели, полученной от Meta LLaMA 2 LLM, и будет получать информацию в реальном времени из Интернета с помощью Microsoft Bing.

К тому же компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.

Эти личности будут озвучены всевозможными современными инфлюэнсерами и знаменитостями.