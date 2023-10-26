"Отрута" для ШІ. Інструмент Nightshade допоможе митцям захистити авторське право

Nightshade діє на ШІ як своєрідна отрута. Інструмент спотворює зображення, додаючи в нього зайві пікселі. Вони невидимі для людського ока.

Художники зможуть захиститися від ШІ

У Чиказькому університеті створили інструмент під назвою Nightshade, за допомогою якого митці зможуть захищати своє авторське право від ШІ.

Про це повідомляє Gizmodo з посиланням на професора комп'ютерних наук Бена Чжао.

Nightshade діє на ШІ як своєрідна отрута. Інструмент спотворює зображення, додаючи в нього зайві пікселі. Вони невидимі для людського ока, проте коли штучний інтелект намагається обробити достатню кількість змінених зображень, уся модель руйнується.

Спеціалісти випробували технологію на моделі Stable Diffusion XL від Stability AI. Коли штучний інтелект отримав достатньо видозмінених зображень, він не зміг правильно інтерпретувати підказки. Тому "автомобіль" він сприймав як "корову", "собаку" бачив "кішкою", а "капелюх" – "тортом". Підказки до слова "мультфільм" пропонували мистецтво, що нагадувало імпресіоністів XIX століття.

Залежно від моделі ШІ, для її знищення можуть знадобитися сотні чи навіть тисячі "отруєних" зображень. Однак це може спонукати розробників генераторів зображень двічі подумати перед тим, як навчати ШІ на крадених з інтернету творах.

Nightshade – не єдина розробка професора Бена Чжао. Його команда також допомогла створити Glaze. Це інструмент, здатний створювати своєрідний "плащ" для авторського стилю художників, щоб штучний інтелект не зміг його імітувати.

Чому художники бояться ШІ?

Відколи ШІ для синтезу зображень (Midjourney, Stable Diffusion та інші) вийшли на якісно новий рівень, серед художників точаться дискусії щодо етичності цих інструментів.

Тема набула особливих масштабів після того, як картина, створена ШІ, перемогла на виставці Colorado State Fair у серпні 2022 року.

З одного боку – ті, що вважають твори ШІ своєрідними крадіжками. З іншого – митці, які з ентузіазмом приймають нові інструменти для творчості.