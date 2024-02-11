В Сенате США проголосовали за финальное рассмотрение проекта помощи Украине
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Политика
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В Сенате США проголосовали за финальное рассмотрение проекта помощи Украине

Сенат США
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Источник:  online.ua

Сенат США в рамках так называемого процедурного голосования согласился провести финальное рассмотрение проекта финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В Сенате согласились окончательно рассмотреть вопрос о помощи Украине

Представители Сената рассмотрели правки к законопроекту о помощи Украине и Израилю и провели процедурное голосование по финальному голосованию.

Пакет включает 60 млрд. долларов для Украины, 14 млрд. долларов на помощь в области безопасности Израиля, 9 млрд. долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа, Западного берега и Украины и 4,8 млрд. долларов на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая Тайвань.

Может Трамп помешать помощи Украине со стороны США

Экспрезидент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект о выделении 95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

По его мнению, США не должны раздавать деньги, а только занимать.

С этого момента – слышите, Сенат? - никаких денег ни одной стране в форме иностранной помощи, если это не ссуда, а просто как раздача, - заявил Трамп в соцсетях.

При этом бывший президент США отмечает, что соответствующие ссуды можно предоставлять странам-партнерам на чрезвычайно выгодных условиях.

Их можно ссудить на чрезвычайно выгодных условиях – например, без процентов и на неограниченный срок, но однако – ссудить. Соглашение должно быть (на условиях!), что США помогают вам как государству, но если эта страна, которой мы помогаем, когда-нибудь вернется против нас или в будущем станет богатой, заем нужно будет выплатить, и деньги вернутся в США, - объясняет Трамп.

При этом в качестве примера, как отмечают журналисты Newsweek, Трамп привел именно Украину.

В качестве примера, скажем, мы даем все эти деньги. Мы уже вложили в Украину более 200 млрд., а они могут заключить договор с Россией в течение следующих трех недель и вдруг не захотят иметь с ними дело

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