Сенат США в рамках так называемого процедурного голосования согласился провести финальное рассмотрение проекта финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В Сенате согласились окончательно рассмотреть вопрос о помощи Украине
Представители Сената рассмотрели правки к законопроекту о помощи Украине и Израилю и провели процедурное голосование по финальному голосованию.
Пакет включает 60 млрд. долларов для Украины, 14 млрд. долларов на помощь в области безопасности Израиля, 9 млрд. долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа, Западного берега и Украины и 4,8 млрд. долларов на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая Тайвань.
Может Трамп помешать помощи Украине со стороны США
Экспрезидент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект о выделении 95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.
По его мнению, США не должны раздавать деньги, а только занимать.
При этом бывший президент США отмечает, что соответствующие ссуды можно предоставлять странам-партнерам на чрезвычайно выгодных условиях.
При этом в качестве примера, как отмечают журналисты Newsweek, Трамп привел именно Украину.
В качестве примера, скажем, мы даем все эти деньги. Мы уже вложили в Украину более 200 млрд., а они могут заключить договор с Россией в течение следующих трех недель и вдруг не захотят иметь с ними дело
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