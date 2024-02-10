Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине

Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту, предусматривающему выделение около 95 млрд долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат США провел голосование по оказанию помощи Украине

В пятницу вечером Сенат поддержал начало дебатов 64 голосами против 19. Четырнадцать республиканцев присоединились к демократам и двум независимым, чтобы официально начать дебаты по закону.

Шумер сказал, что пятничное голосование "поддерживает процесс принятия чрезвычайного пакета мер по национальной безопасности в Сенате". Он попросил коллег-республиканцев поработать с ним над достижением соглашения по поправкам, чтобы удалось как можно быстрее продвинуть этот законопроект.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл призвал своих коллег поддержать законопроект, напомнив коллегам, что на них лежит "ответственность" обеспечивать общую оборону и обеспечивать главнокомандующего инструментами для проявления силы.

После дебатов законопроект окончательно снова будет вынесен на голосование. Для того чтобы он был принят, нужно по меньшей мере 60 голосов "За", а поскольку демократов всего 51, то потребуется поддержка еще 9 республиканцев.

Что предшествовало

В конце октября 2023 г. президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу с запросом на выделение более 105 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украина в рамках этого запроса должна получить более 60 млрд. долларов. Однако запрос Джо Байдена столкнулся с жестким сопротивлением республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Позже 8 февраля Сенат США поддержал во время процедурного голосования начало рассмотрения законопроекта о поддержке Украины и Израиля. Президент Владимир Зеленский заявил, что это "плохой день для Путина", но до финального решения действительно еще далеко.