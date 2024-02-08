Сената США 8 февраля при рассмотрении проекта по финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов удалось собрать минимально необходимые 60 голосов.

Что известно об одобрении Сенатом финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню

Большинство из запланированных 95 млрд долларов, а именно 61 млрд долларов, должно быть направлено на помощь Украине.

По результатам голосования в Сенате 67 голосов были в поддержку выделения помощи, против выступили 32 сенатора.

Ожидается, что США распределят 95 миллиардов помощи союзникам так:

60,1 миллиарда долларов Украины;

14,1 миллиарда долларов Израиля;

10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь в разных странах, включая Украину и Палестину.

Если мы терпим неудачу в этот момент, если мы оставим наших друзей в Украине Владимиру Путину, история бросит позорную и постоянную тень на сенаторов, блокирующих финансирование, - отметил во время голосования лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Поделиться

Среди прописанных в документе статей расходов нет мер по усилению границы между США и Мексикой.

Именно из-за невозможности договориться об усилении защиты границ от нелегальных мигрантов сенаторы не могли согласовать выделение денег Украине с декабря 2023 года.

Теперь законопроект должны поддержать в Палате представителей, после чего он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Как в Сенате проходило одобрение помощи Украине

В Сенате 8 февраля согласился рассмотреть финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.

Пакет предусматривал выделение 118 млрд долларов, в том числе 60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.