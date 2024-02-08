У Сенаті США схвалили допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню
Категорія
Політика
Дата публікації

У Сенаті США схвалили допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Сенат США
Джерело:  Сайт Сенату США

Сенату США 8 лютого під час розгляду проєкту з фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд доларів вдалось зібрати мінімально необхідні 60 голосів. 

Що відомо про схвалення Сенатом фінансуваня допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Більшість із запланованих 95 млрд доларів, а саме 61 млрд доларів, має бути спрямований на допомогу Україні.

За результатами голосування у Сенаті 67 голосів були на підтримку виділення допомоги, проти виступили 32 сенатори.

Очікується, що США розподілять 95 мільярдів допомоги союзникам так:

  • 60,1 мільярда доларів Україні;

  • 14,1 мільярда доларів Ізраїлю;

  • 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу у різних країнах, включаючи Україну та Палестину.

Якщо ми зазнаємо невдачі у цей момент, якщо ми залишимо наших друзів в Україні Володимиру Путіну, історія кине ганебну і постійну тінь на сенаторів, які блокують фінансування, - зазначив під час голосування лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Серед прописаних в документі статей витрат немає заходів з посилення кордону між США та Мексикою.

Саме через неможливість домовитись про посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів сенатори не могли узгодити виділення грошей Україні з грудня 2023 року.

Тепер законопроєкт мають підтримати у Палаті представників після чого він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.

Як у Сенаті проходило схвалення допомоги Україні

У Сенаті 8 лютого погодився розглянути фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 млрд доларів.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. 

Пакет передбачав виділення 118 млрд доларів, зокрема 60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

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