Сенату США 8 лютого під час розгляду проєкту з фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд доларів вдалось зібрати мінімально необхідні 60 голосів.
Що відомо про схвалення Сенатом фінансуваня допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню
Більшість із запланованих 95 млрд доларів, а саме 61 млрд доларів, має бути спрямований на допомогу Україні.
За результатами голосування у Сенаті 67 голосів були на підтримку виділення допомоги, проти виступили 32 сенатори.
Очікується, що США розподілять 95 мільярдів допомоги союзникам так:
60,1 мільярда доларів Україні;
14,1 мільярда доларів Ізраїлю;
10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу у різних країнах, включаючи Україну та Палестину.
Серед прописаних в документі статей витрат немає заходів з посилення кордону між США та Мексикою.
Саме через неможливість домовитись про посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів сенатори не могли узгодити виділення грошей Україні з грудня 2023 року.
Тепер законопроєкт мають підтримати у Палаті представників після чого він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.
Як у Сенаті проходило схвалення допомоги Україні
У Сенаті 8 лютого погодився розглянути фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 млрд доларів.
7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
Пакет передбачав виділення 118 млрд доларів, зокрема 60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.