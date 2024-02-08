Президент Владимир Зеленский выразил благодарность представителям Сената за принятие решения о рассмотрении вопроса о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно о реакции Зеленского на решение Сената о помощи Украине

Благодарен Сенату США за решение разблокировать дискуссию о поддержке Украины и других стратегических партнеров. Очень важным является первый шаг к продолжению поддержки победы Украины и укреплению совместной безопасности. Плохой день для Путина и хороший день для демократий, – отметил глава государства. Поделиться

Следует отметить, что голосование в Сенате 9 февраля по вопросу финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню не было финальным.

Проведенное голосование было так называемым "процедурным", то есть фактически было принято решение по рассмотрению вопроса по существу.

По американским законам теперь в Сенате будут проходить дебаты относительно финансирования помощи Украине и Израилю.

Поскольку с понедельника, 12 февраля Сенат должен уйти на каникулы, ключевая часть дебатов и второе голосование, которое должно окончательно принять законопроект в Сенате, ожидаются в конце февраля.

По результатам дебатов в законопроект могут быть включены поправки, если так решат сенаторы.

В частности, некоторые республиканцы в Сенате хотят вернуть вопрос о границе в этот законопроект.

Другие – исключить из него финансовую поддержку Украины и оставить только военную.

Для принятия законопроекта в Сенате необходимо не менее 60 голосов, то есть 51 голос демократов и еще не менее 9 голосов республиканцев.

Однако процедурная разблокировка вопроса сегодня дает надежду, что голоса среди представителей Республиканской партии найдутся.

Что будет с законопроектом дальше

После того, как пройдет голосование в Сенате, документ должен быть рассмотрен в Палате представителей.

Только после принятия Палатой представителей законопроект может быть отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Однако республиканцы сохраняют большинство в Палате представителей вместе со спикером Майком Джонсоном.

Именно республиканцы Палаты представителей затягивают процесс.

Так запрос президента США на финансирование поддержки Украины и Израиля рассматривается в Конгрессе США еще с октября 2023 года.

Однако последний комментарий Джонсона по поводу законопроекта, который сейчас рассматривает Сенат, выглядит обнадеживающе.

По крайней мере он не заявил, что Палата не будет рассматривать документ, как это было с соглашением о границе.