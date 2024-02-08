Сенат США повторно рассмотрит помощь Украины без миграционной реформы

Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Разбирательство состоится без миграционной реформы и безопасности границы.
Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине
Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "рассмотрении по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюррей".
Она добавила, что для этого потребуется 60 голосов.
По словам посла, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ, был "ожидано не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы".
Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы состоится в Сенате 8 февраля 19:00 (по Киеву).
Что известно о вопросах с законопроектом с помощью Украины от США
7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование по защите границ. Позже ночью по результатам голосования в Сенате законодатели заблокировали законопроект о пакетах в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.
До этого, 6 февраля, президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.
Ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.
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