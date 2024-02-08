Сенат США повторно рассмотрит помощь Украины без миграционной реформы

Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Разбирательство состоится без миграционной реформы и безопасности границы.

Сенат США решил пересмотреть законопроект о помощи Украине

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, необходимое для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и "рассмотрении по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюррей".

Она добавила, что для этого потребуется 60 голосов.

По словам посла, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ, был "ожидано не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы".

Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиарда долларов США) Израиля и Тайваня, — рассказала Маркарова. Оксана Макарова посол Украины в США

Повторный пересмотр документа, но уже без миграционной реформы состоится в Сенате 8 февраля 19:00 (по Киеву).

Что известно о вопросах с законопроектом с помощью Украины от США

7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование по защите границ. Позже ночью по результатам голосования в Сенате законодатели заблокировали законопроект о пакетах в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.

До этого, 6 февраля, президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

Ранее Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США. Между тем, в Белом доме резко высказались о законопроекте о помощи Израилю без Украины.