В Сенате США не поддержали законопроект о границе и помощи Украине
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В Сенате США не поддержали законопроект о границе и помощи Украине

Конгресс США
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Источник:  online.ua

Представители Сената США не поддержали законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю, Тайваню и усилению мер на границе с Мексикой.

В Сенате США провалили голосование за проект помощи Украине

Отмечается, что компромиссный законопроект не получил необходимое количество голосов со стороны представителей Сената.

Голосование в Сенате завершилось с распределением голосов в 49 за и 50 - против. Для начала работы нужно было набрать 60 голосов.

Камнем преткновения стал вопрос защиты границ.

В Республиканской партии сетуют на недостаточно жесткие меры по противодействию нелегальной миграции из Мексики, а также необходимость изучить положение документа, несколько месяцев готовившегося в условиях максимальной секретности.

Накануне президент Джо Байден, поддержавший компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.

Провальное голосование за законопроект прогнозировали еще вчера, 6 февраля, поскольку его отказались поддерживать республиканцы.

В настоящее время лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер планирует вынести на рассмотрение отдельный законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно о плане "Б" и реакции республиканцев

По словам спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, конгрессмены будут рассматривать предложение сенаторов по отдельному голосованию за финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса усиления мер на границе с Мексикой.

Он добавил, что после того как республиканцы в Палате представителей поддержали отдельное рассмотрение вопроса оказания помощи Израилю, ситуация значительно обострилась.

По его мнению, инициативу следует одобрить и в Сенате.

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