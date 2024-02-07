Представники Сенату США не підтримали законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення заходів на кордоні із Мексикою.

У Сенаті США провалили голосування за проєкт допомоги Україні

Зазначається, що компромісний законопроєкт не отримав необхідної кількості голосів з боку представників Сенату.

Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів.

Каменем спотикання стало питання захисту кордонів.

У Республіканській партії нарікають на недостатньо жорсткі заходи з протидії нелегальній міграції з Мексики, а також необхідність вивчити положення документа, який кілька місяців готувався в умовах максимальної секретності.

Напередодні президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законпроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

Провальне голосування за законопроект прогнозували ще вчора, 6 лютого, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Наразі лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер планує винести на розгляд окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про план “Б” та реакцію республіканців

За словами спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона, конгресмени розглядатимуть пропозицію сенаторів щодо окремого голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без питання посилення заходів на кордоні із Мексикою.

Він додав, що після того, як республіканці у Палаті представників підтримали окремий розгляд питання надання допомоги Ізраїлю, ситуація значно загострилась.

На його думку, ініціативу треба схвалити й у Сенаті.