Сенат США повторно розгляне допомогу України без міграційної реформи

Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки кордону.

Сенат США вирішив переглянути законопроект про допомогу Україні

Як повідомила посол України у США Оксана Маркарова, американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і "розгляд по суті "чистого" законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором П.Мюррей".

Вона додала, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроект із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці".

Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню, — розповіла Маркарова. Оксана Макарова посол України у США

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті 8 лютого 19:00 (за Києвом).

Що відомо про питання із законопроектом із допомогою Україні від США

7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню, та на безпеку американського кордону.

Перед цим, 6 лютого, президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

Раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.