Президент США Джо Байден подверг критике представителей Республиканской партии за провал голосования в Сенате по финансированию помощи Украине, Израилю, Тайваню и усилению безопасности на границе с Мексикой.
Байден обвиняет Трампа в провале голосования за помощь Украине
Президент США отметил, что никогда не ожидал увидеть подобную ситуацию на Капитолийском холме.
В частности, Байден обвинил экс-президента США и главного кандидата на участие в выборах от Республиканской партии Дональда Трампа в давлении на республиканцев и угрозах им возмездием в случае поддержки компромиссного законопроекта.
Байден подчеркнул, что представители Республиканской партии решили не поддерживать законопроект после звонков Трампа с угрозами.
Ветеран войны в Украине с США жестко раскритиковал республиканцев
По словам американского военного ветерана, утверждающего, что принимал участие в войне на стороне Украины, Джона Джексона, спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, республиканцы MAGA и блокирующие одобрение финансирования помощи Украине, способствуют геноциду, оказываемому оккупационной российской армией. .
Он заявил, что собственными глазами видел братскую могилу в освобожденном из-под российской оккупации Изюме на Харьковщине.
Джексон сказал, что он присоединился к украинскому пехотному подразделению в 2023 году, потому что чувствовал себя "вынужденным уйти" после того, как в четырехлетнем возрасте его похитили в условиях апартеида в Южной Африке.
Во время службы в украинской армии Джексон сказал, что видел людей из всех слоев общества, которые борются как "чертовые львы", недостаточно укомплектованы и недостаточно оснащены, несмотря на "высшее преимущество".
Джексон добавил, что он вырос при президенте Рональде Рейгане и "слышал его слова во время Холодной войны", поэтому, по его словам, ранее он был республиканцем.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-