Президент США Джо Байден подверг критике представителей Республиканской партии за провал голосования в Сенате по финансированию помощи Украине, Израилю, Тайваню и усилению безопасности на границе с Мексикой.

Байден обвиняет Трампа в провале голосования за помощь Украине

Президент США отметил, что никогда не ожидал увидеть подобную ситуацию на Капитолийском холме.

В частности, Байден обвинил экс-президента США и главного кандидата на участие в выборах от Республиканской партии Дональда Трампа в давлении на республиканцев и угрозах им возмездием в случае поддержки компромиссного законопроекта.

Байден подчеркнул, что представители Республиканской партии решили не поддерживать законопроект после звонков Трампа с угрозами.

Ветеран войны в Украине с США жестко раскритиковал республиканцев

По словам американского военного ветерана, утверждающего, что принимал участие в войне на стороне Украины, Джона Джексона, спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон, республиканцы MAGA и блокирующие одобрение финансирования помощи Украине, способствуют геноциду, оказываемому оккупационной российской армией. .

Если дело вашей жизни будет связано с властью, коррупцией и поддержкой геноцида невинных людей, ей, чувак, это твоя эпитафия. Позвольте мне сделать это еще более коротким для вас, люди: сколько достаточно геноцида? Сколько мертвых детей для этого нужно? – отмечает американский военный. Поделиться

Он заявил, что собственными глазами видел братскую могилу в освобожденном из-под российской оккупации Изюме на Харьковщине.

Джексон сказал, что он присоединился к украинскому пехотному подразделению в 2023 году, потому что чувствовал себя "вынужденным уйти" после того, как в четырехлетнем возрасте его похитили в условиях апартеида в Южной Африке.

Я видел режим апартеида с юных лет. Даже когда мне было четыре, пять и шесть лет, я знал, что это дерьмо неправильно, – отмечает военный. Поделиться

Во время службы в украинской армии Джексон сказал, что видел людей из всех слоев общества, которые борются как "чертовые львы", недостаточно укомплектованы и недостаточно оснащены, несмотря на "высшее преимущество".

Джексон добавил, что он вырос при президенте Рональде Рейгане и "слышал его слова во время Холодной войны", поэтому, по его словам, ранее он был республиканцем.