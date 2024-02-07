Байден VS Трамп. Какая певица может повлиять на президентские выборы в США

Как считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, всемирно известная американская певица Тейлор Свифт может повлиять не только на судьбу США, а также на развитие ситуации в Украине.

Почему персона Тейлор Свифт настолько важна на политической арене

По словам украинского эксперта, ему известно, что члены команды Джо Байдена уже вели переговоры со звездой американской поп-сцены, чтобы узнать ее политическую позицию.

Они вели с ней переговоры, чтобы узнать, сможет ли он публично во время одного из концертов или любым другим способом поддержать кампанию Байдена, — рассказывает Краев. Поделиться

Что важно понимать, в 2024 году премию Грэмми за лучший альбом года вручили именно Тейлор Свифт.

Она вошла в историю, установив очередной рекорд, как первая исполнительница, получившая эту престижную награду четырежды.

Александр Краев убежден, что и Байден, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что именно от Тейлор Свифт может зависеть, кто станет новым главой Белого дома.

В первую очередь это связано с тем, что Свифт популярнее каждого из кандидатов на пост президента США.

Свифт популярнее любого политика сейчас в Соединенных Штатах. <...> Поэтому на самом деле, как бы это ни странно звучало, но сейчас поп-культура, музыка является самым большим политическим активом, который может быть у кандидата в президенты США, — объяснил Краев.

Президентские выборы США. Что важно знать

Они пройдут уже 5 ноября 2024 года.

Действующему главе Белого дома удалось победить на первых праймериз Демократической партии в Южной Каролине 3 февраля, что стало первой официальной победой на праймериз.

Кроме того, 24 января Джо Байден выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, однако Демократическая партия их не санкционировала.