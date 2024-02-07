Байден VS Трамп. Какая певица может повлиять на президентские выборы в США

Как считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, всемирно известная американская певица Тейлор Свифт может повлиять не только на судьбу США, а также на развитие ситуации в Украине.
Почему персона Тейлор Свифт настолько важна на политической арене
По словам украинского эксперта, ему известно, что члены команды Джо Байдена уже вели переговоры со звездой американской поп-сцены, чтобы узнать ее политическую позицию.
Что важно понимать, в 2024 году премию Грэмми за лучший альбом года вручили именно Тейлор Свифт.
Она вошла в историю, установив очередной рекорд, как первая исполнительница, получившая эту престижную награду четырежды.
Александр Краев убежден, что и Байден, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что именно от Тейлор Свифт может зависеть, кто станет новым главой Белого дома.
В первую очередь это связано с тем, что Свифт популярнее каждого из кандидатов на пост президента США.
Президентские выборы США. Что важно знать
Они пройдут уже 5 ноября 2024 года.
Действующему главе Белого дома удалось победить на первых праймериз Демократической партии в Южной Каролине 3 февраля, что стало первой официальной победой на праймериз.
Кроме того, 24 января Джо Байден выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, однако Демократическая партия их не санкционировала.
На первых кокусах республиканцев в Айове 16 января победил Трамп с большим отрывом, набрав 51,1%. В Нью-Гэмпшире он набрал 53% голосов. Бывшая представительница США в ООН осталась главной конкуренткой Трампа после того, как губернатор Флориды Рон ДеСантис вышел из гонки.
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