Байден VS Трамп. Яка співачка може вплинути на президентські вибори у США
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Байден VS Трамп. Яка співачка може вплинути на президентські вибори у США

Тейлор Свіфт
Джерело:  NV

Як вважає експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв, всесвітньо відома американська співачка Тейлор Свіфт може вплинути лише не долю США, а також на розвиток ситуації в Україні.

Чому персона Тейлор Свіфт настільки важлива на політичній арені

За словами українського експерта, йому відомо, що члени команди Джо Байдена уже проводили перемовини з зіркою американської поп-сцени, щоб дізнатися її політичну позицію.

Вони вели з нею перемовини, щоб дізнатися, чи зможе вона публічно під час одного з концертів чи в будь-який інший спосіб підтримати кампанію Байдена, — розповідає Краєв.

Що важливо розуміти, у 2024 році премію Греммі за найкращий альбом року вручили саме Тейлор Свіфт.

Вона увійшла в історію, встановивши черговий рекорд, як перша виконавиця, яка отримала цю престижну нагороду чотири рази.

Олександр Краєв переконаний, що і Байден, і Трамп чудово усвідомлюють, що саме від Тейлор Свіфт може залежати, хто стане новим очільником Білого дому.

Насамперед це пов’язано з тим, що Свіфт популярніша за кожного з кандидатів на посаду президента США.

Свіфт популярніше за будь-якого політика зараз у Сполучених Штатах. <...> Тому насправді, як би це дивно не звучало, але зараз поп-культура, музика є найбільшим політичним активом, який може бути в кандидата в президенти США», — пояснив Краєв.

Президентські вибори в США. Що важливо знати

Вони відбудуться уже 5 листопада 2024 року.

Чинному очільнику Білого дому вдалося перемогти на перших праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні 3 лютого, що стало першою офіційною перемогою на праймеріз.

Окрім того, як відомо, 24 січня Джо Байден виграв праймеріз у Нью-Гемпширі, проте Демократична партія їх не санкціонувала.

На перших кокусах республіканців в Айові 16 січня переміг Трамп із великим відривом, набравши 51,1%. У Нью-Гемпширі він набрав 53% голосів. Колишня представниця США в ООН залишилася головною конкуренткою Трампа після того, як губернатор Флориди Рон ДеСантіс вийшов із перегонів.

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