Як вважає експерт Ради зовнішньої політики “Українська призма” Олександр Краєв, всесвітньо відома американська співачка Тейлор Свіфт може вплинути лише не долю США, а також на розвиток ситуації в Україні.
Чому персона Тейлор Свіфт настільки важлива на політичній арені
За словами українського експерта, йому відомо, що члени команди Джо Байдена уже проводили перемовини з зіркою американської поп-сцени, щоб дізнатися її політичну позицію.
Що важливо розуміти, у 2024 році премію Греммі за найкращий альбом року вручили саме Тейлор Свіфт.
Вона увійшла в історію, встановивши черговий рекорд, як перша виконавиця, яка отримала цю престижну нагороду чотири рази.
Олександр Краєв переконаний, що і Байден, і Трамп чудово усвідомлюють, що саме від Тейлор Свіфт може залежати, хто стане новим очільником Білого дому.
Насамперед це пов’язано з тим, що Свіфт популярніша за кожного з кандидатів на посаду президента США.
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Вони відбудуться уже 5 листопада 2024 року.
Чинному очільнику Білого дому вдалося перемогти на перших праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні 3 лютого, що стало першою офіційною перемогою на праймеріз.
Окрім того, як відомо, 24 січня Джо Байден виграв праймеріз у Нью-Гемпширі, проте Демократична партія їх не санкціонувала.
На перших кокусах республіканців в Айові 16 січня переміг Трамп із великим відривом, набравши 51,1%. У Нью-Гемпширі він набрав 53% голосів. Колишня представниця США в ООН залишилася головною конкуренткою Трампа після того, як губернатор Флориди Рон ДеСантіс вийшов із перегонів.
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