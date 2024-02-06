Байден ветуватиме законопроект про допомогу Ізраїлю без України
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Байден ветуватиме законопроект про допомогу Ізраїлю без України

Байден
Джерело:  Reuters

Президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, якщо він надійде йому на підпис.

В Білому домі відреагували на законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

Адміністрація рішуче виступає проти прийняття Палатою представників законопроєкту H.R. 7217... Якщо президент отримає (на підпис) H.R. 7217, він його ветуватиме, — зазначили в Білому домі.

В заяві йдеться, що адміністрація провела кілька місяців, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка захистить кордон і надасть підтримку Україні та Ізраїлю, а також надасть необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів по всьому світу.

Білий дім наголошує, що адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід та замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний закон про додаткові кошти на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки.

Натомість спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон у своїй заяві назвав намір Байдена накласти вето "актом зради".

Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим збройним силам, президент Байден кидає нашого союзника в час найбільшої потреби, — зазначив він.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників від республіканців

Раніше Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону. 

Законопроєкт Сенату про кордон США і допомогу Україні

5 лютого сенатори оприлюднили деталі прикордонної угоди та пакет допомоги з підтримкою для України та Ізраїлю. За нього можуть проголосувати цього тижня.

Законодавчий пакет вартістю 118,2 мільярда доларів включає:

  • широкі повноваження президента щодо значного обмеження нелегальних мігрантів на південному кордоні США,

  • 20 млрд доларів на потреби кордону США та забезпечення ресурсами для нової прикордонної політики,

  • близько 60 млрд доларів на підтримку України в її боротьбі з Росією,

  • 14 млрд доларів на допомогу Ізраїлю,

  • гуманітарну допомогу для цивільного населення в Газі, на Західному березі річки Йордан і в Україні.

Напередодні президент Джо Байден сказав, що «рішуче підтримує» законопроект Сенату про кордон, назвавши його «найжорсткішим і найсправедливішим набором прикордонних реформ за десятиліття».

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