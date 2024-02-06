Байден будет ветировать законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, если он поступит ему на подпись.
В Белом доме отреагировали на законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине
В заявлении говорится, что администрация провела несколько месяцев, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и предоставит поддержку Украине и Израилю, а также предоставит необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.
Белый дом отмечает, что администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отвергнуть этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности.
В то же время спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем заявлении назвал намерение Байдена наложить вето "актом измены".
Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля будет рассмотрен в отдельном проекте от решения о южной границе.
Законопроект Сената о границе США и помощь Украине
5 февраля сенаторы обнародовали детали пограничного соглашения и пакет помощи с поддержкой Украины и Израиля. За него могут проголосовать на этой неделе.
Законодательный пакет стоимостью 118,2 миллиарда долларов включает:
широкие полномочия президента по значительному ограничению нелегальных мигрантов на южной границе США,
20 млрд долларов на нужды границы США и обеспечение ресурсами для новой пограничной политики,
около 60 млрд долларов в поддержку Украины в ее борьбе с Россией,
14 млрд долларов в помощь Израилю,
гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине.
Накануне президент Джо Байден сказал, что «решительно поддерживает» законопроект Сената о границе, назвав его «самым жестким и справедливым набором пограничных реформ за десятилетие».
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