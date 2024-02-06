Байден будет ветировать законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, если он поступит ему на подпись.

В Белом доме отреагировали на законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине

Администрация решительно выступает против принятия Палатой представителей законопроекта HR 7217... Если президент получит (на подпись) HR 7217, он будет его ветировать, — отметили в Белом доме. Поделиться

В заявлении говорится, что администрация провела несколько месяцев, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и предоставит поддержку Украине и Израилю, а также предоставит необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.

Белый дом отмечает, что администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отвергнуть этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности.

В то же время спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем заявлении назвал намерение Байдена наложить вето "актом измены".

Угрожая наложить вето на помощь Израилю и нашим вооруженным силам, президент Байден бросает нашего союзника во время наибольшей потребности, — отметил он. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей от республиканцев

Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля будет рассмотрен в отдельном проекте от решения о южной границе.

Законопроект Сената о границе США и помощь Украине

5 февраля сенаторы обнародовали детали пограничного соглашения и пакет помощи с поддержкой Украины и Израиля. За него могут проголосовать на этой неделе.

Законодательный пакет стоимостью 118,2 миллиарда долларов включает:

широкие полномочия президента по значительному ограничению нелегальных мигрантов на южной границе США,

20 млрд долларов на нужды границы США и обеспечение ресурсами для новой пограничной политики,

около 60 млрд долларов в поддержку Украины в ее борьбе с Россией,

14 млрд долларов в помощь Израилю,

гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине.