Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала законопроект республиканцев Палаты представителей, предусматривающий военную помощь только для Израиля, но не для Украины и защиты границы США.

Заявление Белого дома о действиях республиканцев

Белый дом опубликовал заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что в течение нескольких месяцев администрация Байдена работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающим безопасность границы США и обеспечивающей поддержку народам Украины и Израиля.

В то время как законодательный текст почти утвержден, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой, подчеркнула она. Поделиться

Жан-Пьер сказала, что Белый дом решительно выступает против "этой проделки", которая не способствует защите границы, не помогает народу Украины защитить себя от агрессии РФ, и отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским.

В то же время республиканцы Палаты представителей должны работать двухпартийно, как это делают администрация и Сенат, над этими неотложными вопросами национальной безопасности. Поделиться

За что хотят голосовать республиканцы в Палате представителей

В течение следующей недели республиканцы планируют вынести на голосование законопроект, предусматривающий 17,6 млрд долларов военной помощи Израилю и силам США в регионе. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Она не включает средства для Украины и изменения в политике по защите границы.

Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

Напомним, что минувшей осенью президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю и на границу США.