Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала законопроект республиканцев Палаты представителей, предусматривающий военную помощь только для Израиля, но не для Украины и защиты границы США.
Заявление Белого дома о действиях республиканцев
Белый дом опубликовал заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что в течение нескольких месяцев администрация Байдена работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающим безопасность границы США и обеспечивающей поддержку народам Украины и Израиля.
Жан-Пьер сказала, что Белый дом решительно выступает против "этой проделки", которая не способствует защите границы, не помогает народу Украины защитить себя от агрессии РФ, и отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским.
За что хотят голосовать республиканцы в Палате представителей
В течение следующей недели республиканцы планируют вынести на голосование законопроект, предусматривающий 17,6 млрд долларов военной помощи Израилю и силам США в регионе. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Она не включает средства для Украины и изменения в политике по защите границы.
Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Газе. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.
Напомним, что минувшей осенью президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долл. на помощь Украине и Израилю и на границу США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-