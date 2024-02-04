Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала законопроєкт республіканців Палати представників, який передбачає військову допомогу лише для Ізраїлю, але не для України та захисту кордону США.

Заява Білого дому щодо дій республіканців

Білий дім опублікував заяву прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона зазначила, що протягом кількох місяців адміністрація Байдена працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку кордону США та забезпечує підтримку народам України та Ізраїлю.

У той час, коли законодавчий текст майже затверджений, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр. Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою, — підкреслила вона. Поширити

Жан-П'єр сказала, що Білий дім рішуче виступає проти “цієї витівки”, яка не сприяє захисту кордону, не допомагає народу України захистити себе від агресії РФ, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським цивільним.

Натомість республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки. Поширити

За що хочуть голосувати республіканці в Палаті представників

Протягом наступного тижня республіканці планують винести на голосування законопроєкт, який передбачає 17,6 млрд доларів військової допомоги Ізраїлю та силам США у регіоні. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Він не включає кошти для України та зміни в політиці із захисту кордону.

Як заявив Джонсон, такий крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАС у Газі. Він зауважив, що зараз у США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, що минулої осені президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю та на кордон США.