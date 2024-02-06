Часу немає. Байден звернувся до Конгресу щодо законопроєкту про підтримку України

Президент США Джо Байден закликав конгресменів негайно ухвалити законопроєкт про допомогу України та передати йому на підпис.

Байден звернувся до Конгресу

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис.

Про це Байден заявив під час пресконференції у вівторок, 6 лютого.

Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу бути абсолютно чітким: американський народ дізнається, чому він буде провалений. Поширити

Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати інші програми, Трамп і республіканці сказали "ні".

Тому, що вони бояться Дональда Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, – це Дональд Трамп і його друзі-республіканці з партії "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, трохи хребта, дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого. Д.Байден Президент США

Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.

Годинник цокає, – заявив Байден.

Допомога США Україні

Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, у Байдена різко висловилися про законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.