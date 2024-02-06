Часу немає. Байден звернувся до Конгресу щодо законопроєкту про підтримку України

Президент США Джо Байден закликав конгресменів негайно ухвалити законопроєкт про допомогу України та передати йому на підпис.
Байден звернувся до Конгресу
Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше підтримати законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис.
Про це Байден заявив під час пресконференції у вівторок, 6 лютого.
Байден наголосив, що у випадку, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати інші програми, Трамп і республіканці сказали "ні".
Водночас американський лідер заявив, що без нової допомоги для України у Києва стає менше зброї для захисту від російського вторгнення.
Годинник цокає, – заявив Байден.
Допомога США Україні
Сенат США представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.
До слова, у Байдена різко висловилися про законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України.
Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.
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